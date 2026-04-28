Maximiliano Ferraro: "El Presidente decidió atarse al salvavidas de plomo de Adorni"

"Ojalá el presidente de la Cámara pueda encuadrar la sesión informativa del jefe de Gabinete. Ayer se empezó a rumorear que podíamos tener una escena que conocimos en las épocas del kirchnerismo, cuando se copaban los pasillos de la Cámara de Diputados para amedrentar o tratar de impedir el trabajo de los diputados. Ojalá que la transmisión de Diputados TV sea ecuánime y no caigamos en lo que pasó en la apertura de sesiones", acotó el diputado nacional y presidente de la CC-ARI.

28 de Abril de 2026 11:15hs

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