La venta de combustibles al público cayó 1,83% en la estimación interanual de marzo

La nafta premium creció 2,69% interanual y el gasoil premium 6,43%. En cambio, la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil estándar 5,82%, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

28 de Abril de 2026 13:36hs

La venta de combustibles al público descendió 1,83% en marzo respecto al mismo mes de 2025 y 3,09% frente a febrero. Este retroceso ocurrió tras aumentos de hasta 24% en los surtidores. La Secretaría de Energía registró estos datos. La guerra en Medio Oriente impulsó esos incrementos.

YPF registró un alza del 1,03% en ventas interanuales y lidera el mercado con 55,4% de participación. Axion, tercera con 12,4%, limitó su caída a 0,82%. Shell, segunda con 22,9%, perdió 3,75%. Puma bajó 4,78%, Dapsa 10,9% y Gulf 0,26%.

Las naftas y gasoiles premium avanzaron pese a los precios más altos. La nafta premium creció 2,69% interanual y el gasoil premium 6,43%. En cambio, la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil estándar 5,82%. La nafta súper domina con 42,1% del total, seguida por gasoil normal (24,8%), diésel premium (17,3%) y nafta premium (15,4%).

Tucumán anotó la baja más fuerte con 18%, seguida por La Rioja (13%), Salta (12%), Corrientes (11,5%) y Misiones (10,2%).