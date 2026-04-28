Ianni: “El Fondo Nacional de Turismo es una herramienta clave para el desarrollo del sector”

La diputada nacional Ana María Ianni presentó un proyecto de ley para prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de Turismo (FNT) hasta el 31 de diciembre de 2035, con el objetivo de garantizar previsibilidad, fortalecer la promoción turística y consolidar al sector como una política de Estado.

28 de Abril de 2026 11:26hs

Por Ricardo Seronero

La iniciativa retoma una agenda que la legisladora viene impulsando desde hace años. En 2024, Ianni ya había presentado un proyecto en el mismo sentido y, aunque no logró sanción parlamentaria, el Fondo fue posteriormente prorrogado mediante decreto por el Poder Ejecutivo, aunque sólo hasta diciembre de 2027.

“El turismo no puede depender de decisiones de corto plazo ni de herramientas administrativas que no brindan seguridad jurídica”, sostuvo Ianni. En ese sentido, la diputada remarcó que la prórroga mediante decreto “no es el instrumento adecuado”, ya que el Fondo se financia, en gran parte, con recursos de carácter tributario.

“Este tipo de decisiones deben pasar por el Congreso. Por eso insistimos en una ley que dé respaldo institucional y previsibilidad al sector”, agregó. El proyecto establece, además, que el 50% de lo recaudado por trámites arancelarios vinculados al turismo sea destinado específicamente a la promoción del turismo nacional, con intervención del Consejo Federal del Turismo.

Ianni también advirtió sobre la subejecución de los recursos del Fondo. “Hoy existe una brecha evidente entre lo que se recauda y lo que efectivamente se invierte en políticas turísticas. Esto impacta directamente en el desarrollo del sector, en un contexto donde la actividad necesita acompañamiento para sostener el empleo y la producción en todo el país”, señaló.

Según datos oficiales citados en el proyecto, durante 2025 el FNT recaudó más de $358 mil millones, pero los niveles de ejecución de los programas turísticos fueron significativamente menores. La situación se repite en 2026, donde, pese a una recaudación considerable, los recursos ejecutados resultan muy por debajo de lo necesario para dinamizar la actividad.

Por otro lado, la legisladora hizo hincapié en el contexto económico actual: “La caída del consumo también se refleja en el turismo. Incluso en fechas clave como Semana Santa, se registró una baja en el gasto de quienes pudieron viajar. En este escenario, el Fondo debe cumplir un rol clave como herramienta de sostenimiento y desarrollo”.

Finalmente, Ianni sostuvo que la extensión del FNT hasta 2035 permitirá planificar políticas a largo plazo, atravesando distintas gestiones de gobierno y consolidando al turismo como un eje estratégico del desarrollo nacional. “Estamos hablando de una actividad que genera trabajo, arraigo y oportunidades en cada rincón de la Argentina. Necesitamos reglas claras, recursos bien utilizados y una mirada federal para que el turismo siga creciendo”, concluyó.



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