Damián Di Pace: "La economía va a tres velocidades, mínimo"

"Está creciendo el turismo doméstico, la gente que antes viajaba a Chile ahora compra online. Mi hipótesis es que eso radicó en que mucha gente gasta no en pasajes al exterior, sino en descansar acá", estimó el director de Focus Market. Para Di Pace, "La apertura de importaciones fue muy disciplinador(a) del mercado", lo que "influyó en electrodomésticos, automóviles, indumentaria, calzado y en bienes de consumo masivo sumales café, atún y derivados del plástico".

28 de Abril de 2026 09:50hs

Escuchar