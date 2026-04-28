Corrientes refuerza su posicionamiento con una agenda estratégica en corredores turísticos

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la importancia de estas instancias de trabajo conjunto y el compromiso del Gobierno provincial en el desarrollo turístico como política de Estado. “Una de las principales directivas del gobernador Juan Pablo Valdés es la generación de empleo, especialmente empleo femenino, y el turismo es una herramienta clave para lograrlo. Desde el inicio de la gestión trabajamos en reordenar y potenciar un área que ya venía dando resultados, con el objetivo de consolidar a Corrientes como un destino de calidad”, expresó.

28 de Abril de 2026 11:31hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, llevó adelante una intensa agenda de trabajo territorial con la realización de Mesas Técnicas en dos corredores estratégicos: el Jesuítico Guaraní, en Santo Tomé, y el Alto Paraná, en Ituzaingó. Estas acciones se enmarcan en una política sostenida de fortalecimiento, planificación y posicionamiento de la provincia como destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional.

En Santo Tomé, la Mesa Técnica del corredor Jesuítico Guaraní reunió a referentes y funcionarios de turismo de los municipios que integran este circuito, con la participación del intendente local José Suaid y el ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard, junto a su equipo técnico. Durante el encuentro realizado en Casa del Bicentenario se abordaron líneas de acción orientadas al fortalecimiento integral del corredor que atraviesa la Ruta Nacional Nº14, destacando su valor identitario y su potencial de desarrollo.

Entre los principales ejes de trabajo se destacaron la puesta en valor de la identidad cultural del corredor, la capacitación de guías de sitio y en turismo de naturaleza, el fortalecimiento de la señalética turística, la mejora de las oficinas de información al visitante, la implementación del Sello Correntino de Calidad Turística y la articulación de futuras acciones con el ámbito académico.

Posteriormente, en Ituzaingó, se desarrolló la Mesa Técnica del corredor Alto Paraná, con la participación del ministro, su equipo de trabajo, autoridades municipales y representantes del sector privado. En la sede del Club Social se analizaron diversas oportunidades de desarrollo para cada destino que integra el corredor.

Entre las propuestas se destacaron la capacitación como eje transversal del crecimiento del sector, el impulso a productos turísticos específicos como la observación de aves y el astroturismo en Villa Olivari, la conservación y promoción de la pesca deportiva en Ituzaingó con miras a consolidarlo como sede de eventos, el desarrollo del cicloturismo en Itá Ibaté, el posicionamiento de Berón de Astrada como destino emergente y el fortalecimiento del turismo en Isla Apipé mediante la revalidación de guías locales y la articulación con el sector privado.

En este marco, el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la importancia de estas instancias de trabajo conjunto y el compromiso del Gobierno provincial en el desarrollo turístico como política de Estado. “Una de las principales directivas del gobernador Juan Pablo Valdés es la generación de empleo, especialmente empleo femenino, y el turismo es una herramienta clave para lograrlo. Desde el inicio de la gestión trabajamos en reordenar y potenciar un área que ya venía dando resultados, con el objetivo de consolidar a Corrientes como un destino de calidad”, expresó.

Asimismo, subrayó el valor estratégico del corredor Jesuítico Guaraní: “Es un circuito con enorme potencial, que muchas veces queda relegado frente a otros productos más posicionados de la provincia. Sin embargo, tiene una riqueza cultural y natural que debemos seguir desarrollando y visibilizando”.

El titular de la cartera turística también puso en relieve el carácter participativo y federal de estas mesas técnicas, que buscan generar herramientas concretas para los municipios: “Queremos que cada encuentro sea productivo, que los equipos locales regresen a sus destinos con nuevas herramientas para agregar valor a su oferta turística. Nos hemos propuesto recorrer todos los corredores antes de las vacaciones de invierno para consolidar una agenda común de trabajo”.

De esta manera, el Gobierno de Corrientes reafirma su compromiso con el desarrollo turístico sostenible, impulsando acciones coordinadas entre el sector público, privado y académico, con el objetivo de diversificar la oferta, fortalecer las capacidades locales y posicionar a la provincia como un destino turístico de referencia en la región.



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