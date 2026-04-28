Causa Cuadernos: Jaime desmintió haber cobrado coimas y reclamó un careo

El ex secretario de Transporte negó haber recibido a Aldo Roggio en su despacho. Acusó al empresario de declarar bajo presión extorsiva durante la instrucción para evitar la cárcel.

28 de Abril de 2026 13:50hs

Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación, testificó este martes en el juicio por la causa Cuadernos. Desmintió las acusaciones de empresarios arrepentidos que lo señalaron por cobrar sobornos. Pidió un careo con ellos ante los jueces para confrontar las versiones contradictorias. Esto ocurrió en el marco de las presuntas irregularidades en la Hidrovía.

Jaime habló por más de una hora, pero solo respondió preguntas de su defensa. Inicialmente había anunciado que no contestaría consultas por falta de acceso completo al expediente. Negó haber recibido a Aldo Roggio en su despacho. Acusó al empresario de declarar bajo presión extorsiva durante la instrucción para evitar la cárcel.

El exfuncionario confirmó que Roggio sí se reunió con el ministro Julio De Vido. Rechazó haber exigido porcentajes sobre subsidios tras la llegada de Néstor Kirchner al Gobierno. Roggio había mencionado ese escenario como imputado colaborador. Jaime recordó que ya había solicitado un careo en la etapa de instrucción y lo reiteró ahora.

El tribunal dio un cuarto intermedio tras su declaración. Luego continuó la audiencia con el testimonio de Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime en el cargo. La causa indaga un esquema de recaudación ilegal durante la gestión de Cristina Kirchner. Empresarios habrían pagado dinero a funcionarios a cambio de beneficios para sus empresas.