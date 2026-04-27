Una importante fábrica detendrá su producción de heladeras y despedirá a un centener de trabajadores

Frimetal, encargada del armado de electrodomésticos Electrolux, se convertirá en un núcleo de operaciones reducidas, enfocado en la importación de productos listos. Solo mantendrá la fabricación de freezers y lavarropas.

27 de Abril de 2026 10:40hs

Frimetal, encargada del armado de electrodomésticos Electrolux en Rosario, detendrá la producción de heladeras a partir de mayo. Esta medida responde a un plan de ajuste operativo que la compañía activó a inicios de año. La caída del consumo y el aumento de importaciones presionan al sector de electrodomésticos en Argentina. La empresa anticipa una nueva baja en su dotación de personal.

La planta rosarina se convertirá en un núcleo de operaciones reducidas, enfocado en la importación de productos listos. Dejará de elaborar heladeras y cocinas, líneas que ya interrumpió en enero. Solo mantendrá la fabricación de freezers y lavarropas. Fuentes internas confirman que los directivos ya declararon sobre estos ítems: ya no se producen localmente.

La plantilla laboral sufrirá otro recorte drástico. Partía de 750 empleados y hoy cuenta con 250; tras el cambio, quedarán solo 150 dedicados a las tareas restantes. En marzo, un programa de retiros voluntarios atrajo a más de 130 operarios, superando las expectativas. Ese proceso incluyó el pago completo de indemnizaciones bajo el esquema anterior, más tres sueldos extras por adhesión.

El ajuste de Frimetal refleja una crisis general en la industria de línea blanca argentina. La baja demanda y el stock acumulado obligan a las firmas a recortar costos y reestructurarse. Otras compañías como Goldmund, Mabe, Whirlpool y Aires del Sur ya aplicaron despidos, cierres o concursos preventivos. Empresarios del rubro lamentan la falta de competitividad frente a las importaciones.