Un detenido tras un tiroteo en una fiesta donde estaba toda la cúpula estadounidense: "Raro, muy raro todo"

"Estaba toda la sucesión de EE. UU. en un mismo lugar. Eso ya me llama la atención. Además el tipo estuvo a 18 metros de la puerta. Se cae y lo detienen sin acertarle un solo tiro. Este hombre (Allen) vino en tren o en autobús para traer las armas desde Los Ángeles y estuvo esperando esta comida tradicional entre el Presidente y los periodistas. Lo sacan de entrada a Vance y no lo sacan a Trump. Lo que pasó después fue extraño, también. Acto seguido, todas las cuentas vinculadas con Trump empezaron a pedir por el salón de baile", reseñó Mauricio Zabalza, periodista radicado en New York.

27 de Abril de 2026 09:39hs

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