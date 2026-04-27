Fiesta Nacional del Chef Patagónico: sabores y saberes en uno de los eventos más importantes de la Patagonia

La fiesta reafirmará en su 20° edición, su carácter federal e integrador, porqué convoca a cocineros y propuestas gastronómicas de distintas regiones del país y del vecino país de Chile. La Secretaria Municipal de Coordinación y Planificación de Villa Pehuenia Moquehue, Natalia Manavella dijo en Sentí Argentina por AM 590 Radio Continental que "Villa Pehuenia Moquehue, es la Capital de la Gastronomía Neuquina… la experiencia empieza cuando decidís venir" sostuvo.

27 de Abril de 2026 13:54hs

Por Ricardo Seronero

Villa Pehuenia Moquehue se prepara para vivir una edición histórica de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que se desarrollará entre el 1 y el 3 de mayo. Este año celebrará su vigésima edición, lo que la consolida como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Argentina.

Desde la Patagonia hasta el Norte argentino, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico reúne sabores, técnicas y productos que representan la diversidad culinaria del territorio nacional. En la edición 2026 participarán cocinas de provincias como Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto con propuestas de Salta, Mendoza, Córdoba y Chaco, y Chile.

La Fiesta contará con la participación de su Madrina, la reconocida chef argentina Dolli Irigoyen. Su presencia jerarquiza la propuesta gastronómica y reafirma el crecimiento sostenido de la Fiesta a lo largo de dos décadas.

Dolli Irigoyen es una referente indiscutida de la cocina nacional y será parte de las clases magistrales del sábado 2 de mayo por la tarde, compartiendo escenario con chefs de distintas regiones del país y Chile. Su participación consolida a la Fiesta como un espacio de encuentro entre la alta cocina, los productos regionales y la identidad territorial.

Desde su primera edición, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico es protagonista en la promoción de la gastronomía como motor de desarrollo turístico, cultural y económico. En ese camino, la presencia de figuras de renombre nacional fortalece el posicionamiento del evento y proyecta a Villa Pehuenia - Moquehue como un destino gastronómico de referencia.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico es organizada por la municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue con el apoyo del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Esta edición especial celebra el recorrido realizado, y también proyecta el futuro de una Fiesta que sigue innovando.



La previa

El jueves 30 de abril los visitantes y lugareños se preparan para vivir una pre-fiesta exclusiva en uno de los escenarios más increíbles de la Patagonia.

En el Muelle Turístico y Paseo Recreativo, Villa Pehuenia, a las 17 hs, disfruta de la cocina, que 18:30 hs se sirve la experiencia donde Cocineros Neuquinos & Patagonia by Bodega Malma preparan Cazuela de arroz cremoso “Pampa Rice” con trucha a la tabla, langostinos y pulpos de “Puerto Marisco”. La porción vale solo $20.000. Habrá Vinos de Bodega Malma: Copa de vino con variedad de precios + opción de recarga.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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