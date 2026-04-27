El foco surgió en dos contenedores de residuos en un área abierta de Santiago del Estero al 1000. El SAME atendió a dos adultos en el lugar, pero no necesitaron traslados. No se registraron heridos ni daños graves en la infraestructura.

27 de Abril de 2026 13:46hs

Evacuaron la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA por un incendio en su patio interno, en Constitución. Las llamas se controlaron rápidamente y las actividades se retomaron después del mediodía. El foco surgió en dos contenedores de residuos en un área abierta de Santiago del Estero al 1000.

Bomberos de la Ciudad extinguieron el fuego con una línea de 38 mm, tras la intervención inicial de trabajadores con una línea fija contra incendios. El SAME atendió a dos adultos en el lugar, pero no necesitaron traslados. No se registraron heridos ni daños graves en la infraestructura.

Las tareas de ventilación y control finalizaron sin complicaciones mayores. La facultad emitió un comunicado que destaca la respuesta inmediata del mantenimiento y los bomberos. Así evitaron mayores perjuicios y afectaciones graves a personas.

El principio de incendio impactó el ala HU de la sede. Por eso, el establecimiento permanecerá cerrado hasta las 13 horas. A partir de ese momento, se reanudarán las actividades administrativas y académicas con normalidad.