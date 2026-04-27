ENBHIGA rompió su propio récord, 2.400 kilómetros en 9 días

El Encuentro Bioceánico Hispanolatino de Gastronomía-ENBHIGA, es un evento internacional itinerante que celebra 10 años uniendo la gastronomía, turismo y producción de Argentina, Chile, Perú y España.

27 de Abril de 2026 10:38hs

Por Ricardo Seronero

En el marco de ENBHIGA | 10 AÑOS | Historias & Caminos, se concretó un recorrido sin precedentes que volvió a superar sus propios límites, reuniendo a delegaciones de Perú, Chile y Argentina en un circuito que integró territorios, culturas y comunidades a lo largo de más de 2.400 kilómetros en solo 9 días.

El trayecto comenzó en la selva peruana, con la participación activa de estudiantes y referentes que aportaron saberes desde la Amazonía. Luego, el recorrido cruzó a Chile, donde en Curarrehue se puso en valor la mística ancestral de la gastronomía de los pueblos originarios, fortaleciendo el vínculo entre identidad, territorio y cocina.

En Argentina, la experiencia se desplegó en la Patagonia Norte, atravesando Junín de los Andes, Piedra del Águila, Plottier, Centenario, Neuquén Capital, Cipolletti y Villa El Chocón. En cada localidad se generaron instancias de intercambio, producción y formación, articulando instituciones educativas, cocineros, productores y equipos de trabajo en una dinámica colectiva.

El recorrido continuó hacia San Carlos de Bariloche, donde se evidenció la potencia hotelera y gastronómica de la región, y El Bolsón, destacando su fuerte perfil productivo, su vínculo con la tierra y el valor de las economías locales.

La ruta volvió a cruzar a Chile, pasando por Puerto Varas y finalizando en Puerto Montt, donde la historia, la tradición y la identidad de un pueblo trabajador dieron cierre a este circuito internacional.

Más allá de la distancia, este recorrido logró consolidar vínculos entre países, fortalecer la formación en territorio, promover el intercambio de saberes y visibilizar las identidades gastronómicas locales.

ENBHIGA no solo rompió su propio récord en kilómetros, sino que amplió su alcance como espacio de integración regional, conectando educación, producción y cultura en una construcción colectiva con proyección latinoamericana.

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