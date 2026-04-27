El Gobierno modificó el esquema de aumentos en las tarifas de AySA

Las boletas para usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) reflejarán un ritmo más lento de subas, aunque el proceso de 'actualización' se prolongará hasta 2027.

27 de Abril de 2026 08:55hs

El Gobierno modificó el esquema de aumentos en las tarifas de agua. La medida reduce el impacto mensual a partir de mayo de 2026 y extiende la recomposición hasta 2027. Así, las boletas para usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) reflejarán un ritmo más lento de subas. Publicaron la resolución este lunes en el Boletín Oficial.

La Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) establece un tope del 3% mensual desde mayo. Antes, hasta abril, los ajustes rondaban el 4% por mes. Esta decisión modera la Resolución ERAS 53/2025 y ralentiza la aceleración de precios en las facturas, aunque mantiene el proceso de actualización.

Las autoridades evaluaron la evolución económica de la concesión y el efecto en los usuarios. Reactivan el Coeficiente de Modificación K, definido en 2024 por la Secretaría de Obras Públicas tras una audiencia pública. Ese coeficiente busca equilibrar la situación financiera de AySA.

En 2025, los aumentos limitados al 1% mensual generaron un atraso tarifario. AySA reporta una reducción de la brecha del 21,05% en diciembre de 2025 al 12,26% en abril de 2026, pero aún no alcanza el objetivo. Por eso, la recomposición se prolonga hasta 2027. La normativa preserva la tarifa social para vulnerables y los descuentos zonales.