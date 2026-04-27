ATE ratificó un paro en el Servicio Meteorológico para el 30 de abril: podría afectar vuelos

El conflicto escaló tras las palabras de Rodolfo Sturzenegger, quien justificó despidos masivos en el marco del ajuste estatal. El ministro de Desregulación propuso 'modernizar' el SMN con tecnología avanzada y solo 150 personas.

27 de Abril de 2026 13:37hs

ATE convocó un paro de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional para el jueves 30 de abril. El gremio rechaza las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, y un plan de recortes que impactará servicios esenciales. La medida afectará la seguridad aérea por la falta de pronósticos y alertas.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, criticó al Gobierno por complicar los vuelos. El conflicto escaló tras las palabras de Sturzenegger, quien justificó despidos masivos en el marco del ajuste estatal. El funcionario propuso modernizar el SMN con tecnología avanzada y solo 150 personas.

Sturzenegger cuestionó el funcionamiento del organismo en un mensaje público. Afirmó que cuenta con 100 estaciones meteorológicas y 1.000 empleados, de los cuales apenas 20 son meteorólogos. Desde ATE desmintieron los datos y acusaron al ministro de mentir para vaciar el servicio.

Aguiar advirtió que los 240 despidos previstos dejarán familias en la calle y pondrán en riesgo alertas tempranas, vuelos, navegación marítima y producción agropecuaria. Defendió la estructura compleja del SMN, con meteorólogos, técnicos y estaciones que integran sistemas automáticos y observación humana. El gremio exige inversión, reincorporaciones y la continuidad de todo el personal.