Allanan una barbería donde funcionaba clandestinamente un prostíbulo

En el interior hallaron tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, identificados por funcionarios de Migraciones. Imputaron a una mujer como presunta administradora e interrogaron al resto de los presentes, mientras avanza la pesquisa.

27 de Abril de 2026 09:54hs

La Policía de la Ciudad allanó una barbería en la calle Juan Bautista Alberdi al 4300, en Floresta. El local servía de fachada a un prostíbulo que operaba en una habitación precaria, con techos sin revestir y paredes rotas. Personal de la División Trata de Personas lideró el procedimiento.

El allanamiento formó parte de una investigación por explotación sexual de personas vulnerables. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 35, a cargo de Celsa Ramírez, intervino en el caso. Los agentes actuaron junto a inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad.

Al llegar al lugar, los policías encontraron la puerta cerrada y nadie respondió a los llamados. Irrumpieron en presencia de testigos. En el interior hallaron tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, identificados por funcionarios de Migraciones.

El local quedó clausurado tras el operativo. Los agentes incautaron seis celulares, un cuaderno con anotaciones, preservativos, 260 mil pesos y 25 dólares. Imputaron a una mujer como presunta administradora e interrogaron al resto de los presentes, mientras avanza la pesquisa.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a [email protected]

Descargando la app