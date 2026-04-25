Más de 700 asistentes en el CAT Women Summit Capítulo Córdoba “La evolución del liderazgo creativo”

"Estamos muy felices por el resultado de esta edición. Superó ampliamente las expectativas, con más de 700 inscriptos, nos afirma que generar espacios de intercambio para construir un turismo más inclusivo, innovador, federal y colaborativo, es el camino correcto y una necesidad del sector", expresó la presidente de CAT, Laura Teruel.

25 de Abril de 2026 09:16hs

Por Ricardo Seronero

Con disertantes de primer nivel y fuerte presencia del sector turístico, el Centro de Convenciones de la Ciudad de Córdoba fue sede de una exitosa jornada organizada por la Cámara Argentina de Turismo y la Agencia Córdoba Turismo, con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.

El acto de apertura contó con la presencia de la presidente de CAT, Laura Teruel; la Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto y Dario Capitani, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

"Estamos muy felices por el resultado de esta edición. Superó ampliamente las expectativas, con más de 700 inscriptos, nos afirma que generar espacios de intercambio para construir un turismo más inclusivo, innovador, federal y colaborativo, es el camino correcto y una necesidad del sector", expresó Teruel y agregó "Una mención especial a Darío Capitani por su gran apoyo a esta iniciativa y por recibirnos en su casa, y por supuesto a la Vicegobernadora que se sumó a acompañarnos".

Por su parte, Capitani sostuvo: "Estamos muy contentos de haber recibido este evento de gran jerarquía, con una temática muy valiosa que plantea desafíos empresariales y nuevos paradigmas de desarrollo del turismo. Desde el Gobierno de la Provincia impulsamos este encuentro, que aporta al desarrollo del sector”.

Disertantes de primer nivel, se sumaron para compartir su experiencia desde la evolución del liderazgo creativo, la innovación, la resiliencia y la inspiración:

- Martina Rua, Periodista y Divulgadora con especialización en Innovación y Productividad nos brindó un enfoque de Innovación y productividad en la era de la IA: señales y tendencias para liderar el nuevo trabajo.

- Pilar Lozano, CEO, Presidente del Grupo Coris Latam, nos habló acerca de cómo la visión de la mujer, en todos sus roles, moldea un nuevo paradigma de liderazgo más humano, empático y, al mismo tiempo, rentable y sostenible.

- Fiamma Tedesco, Account Manager – Mid Market – Google Customer Solutions, dio una charla sobre Innovación y Tecnología en Turismo, y cómo impulsar tu negocio con Google.



- La jornada contó, también, con un panel de Mujeres Cordobesas: "El poder transformador del liderazgo", integrado por Marcela Scorza, Presidente en Luis J. D. Scorza y Compañía S.A, y Valentina Fantini, Gerente general de Fantini Ladrillos, moderado por Mercedes Lanzani, miembro del Comité Organizador del CAT Women Summit.

- En representación del sponsor Oro del evento, Aeropuertos Argentina, Flavia Cantón presentó el programa de Becas WIATT. Una iniciativa para que chicas que están en su último año del colegio, puedan estudiar ingeniería en la Universidad Austral.

Para finalizar la jornada, la presidente de la CAT, Laura Teruel, entrevistó a Marixa Balli, quien compartió su experiencia sobre emprender e innovar desde la autenticidad.

El CAT Women Summit sigue Evolucionando.



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