Fernando Rivara: "Se terminó un conflicto de características mafiosas"

"El país perdió más de trescientos millones de dólares y nadie se hace cargo. El 99,9% de los camiones de cereales del país siguió siempre trabajando. El conflicto fue con un grupo de gente en Necochea que bloqueó, amenazó, amedrentó, con una impunidad que llama mucho la atención y provocó que barcos que estaban para cargar se fueran a Brasil", aseguró el presidente de la Federación de Acopiadores sobre el conflicto con autoconvocados en el Puerto de Quequén.

25 de Abril de 2026 08:45hs

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