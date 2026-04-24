Suspensión de la cautelar contra la reforma laboral: "Lo que se está resolviendo es la queja del Gobierno"

"La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo no hizo otra cosa que aplicar la ley. Estábamos ante una medida cautelar que había suspendido el 80% de una ley sancionada por el Congreso. Lo que se está resolviendo es la queja del Gobierno. Que la apelación del Gobierno se haga con efecto suspensivo, no devolutivo", explicó el abogado laboralista Héctor García. "Es una ley muy voluminosa, muy sustancial, es posible que haya planteos de constitucionalidad consistentes, pero decir que el 80% de la ley afecta los principios básicos de la Constitución es una demasía"

24 de Abril de 2026 09:36hs

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