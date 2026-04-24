Según la agencia Reuters, EE. UU. evalúa retirar el apoyo a los británicos en la cuestión Malvinas

Esta decisión surge como represalia por la negativa de Londres a unirse a las operaciones militares contra Irán. El cambio podría alterar la relación bilateral entre Washington y el Reino Unido, además de favorecer el reclamo argentino sobre el archipiélago.

24 de Abril de 2026 09:55hs

Documentos internos del Pentágono filtrados por la agencia Reuters revelan que la administración de Donald Trump considera eliminar el apoyo diplomático tradicional de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Esta decisión surge como represalia por la negativa de Londres a unirse a las operaciones militares contra Irán. El cambio podría alterar la relación bilateral entre Washington y el Reino Unido, además de favorecer el reclamo argentino sobre el archipiélago.

Washington examina su postura respecto a las posesiones europeas en ultramar. En particular, revisa el respaldo a la administración británica en las Malvinas como sanción diplomática contra el gobierno de Keir Starmer. Trump ha criticado con dureza al primer ministro por rechazar la participación en el conflicto de Medio Oriente. Aunque el Departamento de Estado reconoce la administración de facto del Reino Unido, también admite la reivindicación de Argentina.

El posible giro en la política exterior de Estados Unidos se produce en un contexto de fuerte alineación con el gobierno de Javier Milei. Esta semana, el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, concluyó su visita al país. Elogió el compromiso argentino contra el terrorismo respaldado por Irán y anunció mayor asistencia en equipamiento militar, ciberdefensa y entrenamiento para las fuerzas locales.

Un portavoz del Gobierno británico evitó responder directamente a Trump. Sin embargo, afirmó que la soberanía sobre las Falkland permanece en manos del Reino Unido. Insistió en que la autodeterminación resulta fundamental.