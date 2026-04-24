Para seguir promoviendo el destino, se presentó “Paraná, ciudad de eventos”

La Capital entrerriana presentó en la Ciudad de Buenos Aires, sus atractivos para eventos. Se trata de un plan estratégico de marketing que busca seguir posicionando al destino como referencia en turismo de reuniones a nivel nacional. “Paraná tiene todo para seguir consolidándose como una ciudad de eventos a nivel nacional" sostuvo la intendenta de Paraná, Rosario Romero.

24 de Abril de 2026 10:30hs

Por Ricardo Seronero

Participaron la Municipalidad, el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR) y el Paraná Bureau de Congresos y Convenciones. El encuentro se realizó en Nika Club Omakase (Nicaragua 5952, CABA). Estuvieron presentes autoridades, representantes de entidades del sector turístico y de eventos, asociaciones profesionales, organizadores y actores clave de la industria MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions). El objetivo fue fortalecer vínculos estratégicos y seguir promoviendo a Paraná como sede de congresos, convenciones y encuentros profesionales.

Encabezaron la presentación la intendenta de Paraná, doctora Rosario Romero; el subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani; integrantes del directorio del Ente Mixto de Turismo, y el presidente del Paraná Bureau de Congresos y Convenciones, Gustavo Carullo Bedia.

Durante la jornada, la intendenta Romero, expresó: “Paraná tiene todo para seguir consolidándose como una ciudad de eventos a nivel nacional. Hoy vinimos a Buenos Aires a mostrar nuestra infraestructura, nuestra conectividad y la capacidad que tiene nuestra ciudad para recibir congresos, convenciones y encuentros profesionales de gran escala. Pero también mostramos algo que nos distingue y hace única la experiencia de quienes nos visitan: nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música y la calidez de una ciudad que sabe recibir”.

“El turismo de reuniones no significa solamente atraer visitantes, significa generar trabajo, movimiento económico y nuevas oportunidades para toda la ciudad. Cada evento que llega a Paraná impacta en la hotelería, la gastronomía, el transporte y en muchos sectores que forman parte de nuestra economía local”, agregó.

Finalmente, la Presidenta Municipal sostuvo: “Este posicionamiento no es casualidad, es el resultado de una política sostenida en el tiempo y del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado. Quiero destacar especialmente el compromiso del Paraná Bureau, del Empatur, de los empresarios, organizadores y de todos los actores que entienden que el desarrollo de la ciudad se construye de manera conjunta”.

También participaron autoridades y referentes de instituciones estratégicas del sector, entre ellas el vicepresidente 1° de AOCA, Fernando Gorbarán; y el director ejecutivo de AHT, Franco Di Pascuo;

La convocatoria incluyó, además, a organizadores profesionales de eventos (OPC), agencias, empresas del sector, representantes de asociaciones profesionales, medios de comunicación e influencers especializados, consolidando un espacio de alto valor para el networking y la generación de oportunidades. Entre ellas: Essential Travel, Asociación Mundial de Ingenieros Agrónomos, TEVELAM, REDIRP (Red Iberoamericana de Profesionales en Relaciones Públicas), AMV Travel DMC, A+V Group, Upper Agency, MET Group S.A., Signature DMC, Aerolíneas Argentinas, Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría (IAGG), Federación Argentina de Cardiología, Freddo, Full Congress, Asociación de Acústicos Argentinos, DCR Travel, UNA Producciones, Fitness Group Producciones, Asociación Latinoamericana de Genética (ALAG), International Genetics Federation (IGF), Guork, Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, PLANEXWARE S.A., Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, Partner by Mariela Pesci, Enlacesmas Eventos, BCD Meetings and Events Argentina, Nabors Drilling, CyC Marketing y Eventos, The Paragon, Jump Agencia e International Osteoporosis Foundation, entre otras.

También se destacan empresas y espacios de la ciudad de Paraná vinculados al turismo de reuniones que viajaron especialmente a Buenos Aires para estar presentes en el evento, como A Cuatro Fuegos, Sushi Paraná, Costanera241, Aire Visual, Gran Hotel Paraná, Gin Herederos - Casa Mesopotamia, Hotel Howard Johnson Mayorazgo, Live Rock Pizza & Resto, Salón Coliseo, Hotel y Spa Maran Suites & Towers, el Centro Provincial de Convenciones (CPC), Sala Mayo y el Centro Cultural Municipal Juan L. Ortiz, entre otros.

Un sector estratégico para el desarrollo del destino

La iniciativa se enmarca en una estrategia de posicionamiento que reconoce al turismo de reuniones como un segmento clave para el desarrollo económico local. En este marco, Paraná continúa posicionada entre los destinos más elegidos del país, ubicándose en el puesto 9° del ranking nacional de turismo de reuniones, dentro del segmento de congresos y convenciones, permaneciendo por 7 años consecutivos en el Top 10. La estadística surge del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina (OETR ARG), desarrollado conjuntamente por AOCA, el INPROTUR y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Este posicionamiento se sustenta en un crecimiento sostenido de la actividad, con más de 100 reuniones anuales registradas, y en altos niveles de satisfacción de los asistentes: estudios recientes indican que el 100% de los participantes en eventos realizados en la ciudad manifiesta su intención de regresar (dato del Observatorio de UADER 2025), lo que evidencia la calidad de la experiencia integral que ofrece el destino.

El turismo de reuniones no solo contribuye a desestacionalizar la demanda, sino que además genera un alto impacto en el gasto turístico —entre cuatro y seis veces superior al del turismo de ocio— y dinamiza sectores clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios profesionales.

En este sentido, la presentación en Buenos Aires —principal mercado emisor del país— permitió visibilizar la oferta integral de Paraná, destacando su infraestructura, conectividad, capacidad organizativa y el trabajo articulado entre el sector público y privado, factores fundamentales para la captación de eventos de escala regional y nacional.

Asimismo, este tipo de acciones facilita el contacto directo con decisores clave, fortaleciendo la presencia del destino en los procesos de selección de sedes y consolidando su competitividad dentro del mapa nacional de turismo de reuniones.

Una experiencia pensada para conectar

La actividad se desarrolló bajo un formato dinámico que combinó presentación institucional y una experiencia gastronómica identitaria, concebida como parte central del encuentro. La recepción de invitados comenzó a las 17:30 con un espacio de bienvenida.

A las 18 horas se dio inicio formal a la presentación en la sala principal, con la participación y coordinación estratégica de Pablo Sismanian (Sisma Consulting), consultor y asesor internacional en marketing estratégico y turismo, con más de 25 años de experiencia en la atracción de eventos y el posicionamiento de destinos internacionales. El programa incluyó palabras de bienvenida por parte de las autoridades, la proyección de un video institucional del destino y una presentación sobre las oportunidades que ofrece Paraná para el segmento de eventos, realizada por el presidente del EMPATUR y por el presidente del Paraná Bureau.

Como parte de la propuesta, se invitó a los asistentes a vivir una experiencia gastronómica, especialmente diseñada para la ocasión por los chefs Enrique Molina y Susana Sidoruk, de La Q. Cocina Itinerante, que puso en valor los sabores con identidad regional y los productos del río. La degustación incluyó preparaciones emblemáticas como chupín de pescado de río, pesca del día curada, empanadas de río y bocados inspirados en la tradición local, con variedades de surubí, dorado y boga.

La experiencia se completó con una cuidada selección de bebidas y coctelería de autor, pensadas para reflejar el carácter del destino: una cata de vinos a cargo de la sommelier Flavia Muñoz, con etiquetas de la bodega Los Aromitos; propuestas de coctelería con y sin alcohol elaboradas con insumos regionales por el proyecto Cantinero Entrerriano; y la presentación de Gin Heredero, un destilado artesanal premium producido en Paraná, que sintetiza la identidad del territorio.

Con este tipo de acciones, Paraná continúa consolidando su posicionamiento como destino competitivo en el segmento de turismo de reuniones, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado y proyectando a la ciudad como una plaza preparada para albergar eventos de relevancia a nivel nacional.

Como próximos pasos, Paraná seguirá trabajando en el posicionamiento del destino, a través de la organización de una visita técnica a la ciudad por los principales organizadores de eventos de Argentina en el mes de julio, y de la participación en Meet Up en el mes de agosto, entre muchas otras acciones.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590