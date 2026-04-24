La UEFA sancionó a Prestianni por seis partidos por ”conducta discriminatoria” contra Vinicius

Tres de esos partidos entran en un período de prueba que dura dos años desde la fecha de la resolución. Solo se aplicarán si el futbolista reincide en una falta similar.

24 de Abril de 2026 12:15hs

La UEFA impuso una sanción de seis partidos a Gianluca Prestianni por conducta discriminatoria. El jugador del Benfica recibió este castigo tras el incidente con Vinicius en el partido de Champions League entre su equipo y el Real Madrid. El organismo europeo emitió un comunicado oficial para confirmar la decisión.

La suspensión abarca seis encuentros oficiales de clubes o selecciones nacionales bajo jurisdicción UEFA. Tres de esos partidos entran en un período de prueba que dura dos años desde la fecha de la resolución. Solo se aplicarán si el futbolista reincide en una falta similar.

Prestianni ya cumplió una suspensión provisional de un partido. Esa sanción se produjo el 25 de febrero durante la eliminatoria de Champions League 2025/26 entre Benfica y Real Madrid. El comunicado de la UEFA detalla estas condiciones con precisión.

La medida trasciende Europa porque la UEFA pidió a la FIFA extender la inhabilitación a nivel mundial. De ratificarse, Prestianni no podrá jugar con la Selección argentina ni en otros compromisos internacionales.