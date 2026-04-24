Encontraron muerta a la joven que había desaparecido en Concordia hace cuatro días

Por ahora, nadie conoce las causas de su muerte. El cuerpo apareció el jueves por la tarde cerca del paraje Carancho Triste, próximo a Coronda.

24 de Abril de 2026 13:13hs

Encontraron sin vida a María Laura Lafuente en el río Coronda. La mujer de 33 años había desaparecido el lunes en esa ciudad santafesina. Por ahora, nadie conoce las causas de su muerte. El cuerpo apareció el jueves por la tarde cerca del paraje Carancho Triste, próximo a Coronda.

La policía organizó un amplio operativo de rastrillaje en la cabecera del departamento San Jerónimo y zonas aledañas. Participaron buzos tácticos, un equipo con drones e infantería. El jueves anterior, en el mismo sector, los agentes recolectaron objetos relevantes. Incluían colillas de cigarrillos, un atado, una botella de vino, un celular y blísteres de pastillas.

La fiscalía ordenó el secuestro de esos elementos para peritajes criminalísticos. El caso se tramita como muerte dudosa. El Ministerio Público de la Acusación definirá las causas y circunstancias del deceso.

Lafuente salió en la madrugada del lunes 20 de abril de un drugstore en Rivadavia y San Martín, zona céntrica de Coronda. Las cámaras de seguridad registraron su salida para comprar cigarrillos y su regreso hacia el local. Un árbol obstaculizó la visión posterior. Su madre alertó primero al no recibir respuestas ni encontrar a su hija en el domicilio de Rivadavia.

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