En los servicios interjurisdiccionales, la frecuencia de colectivos cayó hasta un 40%

Aunque la crisis es coyuntural (por el aumento de petróleo a causa de la guerra en Oriente Medio), problemas estructurales agravan la situación, pues la flota operativa de marzo de 2026 era un 12% menor que en 2019, con 2.359 vehículos menos.

24 de Abril de 2026 09:18hs

El servicio de transporte público de pasajeros en el AMBA redujo su oferta de vehículos en un 30% respecto al nivel habitual. Esta caída resultó más grave en los servicios interjurisdiccionales gestionados por Nación y Provincia, con un descenso del 40%. Los colectivos exclusivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amortiguaron el impacto, ya que solo bajaron un 5%.

El Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37 del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, detalla estas cifras. El aumento abrupto del combustible, impulsado por la guerra en Medio Oriente, provocó la contracción de la oferta en las calles. Aunque la crisis es coyuntural, problemas estructurales agravan la situación, pues la flota operativa de marzo de 2026 era un 12% menor que en 2019, con 2.359 vehículos menos.

Los autores proponen inyectar subsidios extras por $17.500 millones mensuales, ya que los actuales se basaron en un combustible a $1.744 por litro, pero el precio de mercado supera los $2.100. Esta carga se reparte así: $1.750 millones para la Ciudad, $7.595 millones para Nación y $8.155 millones para la Provincia. Si se traslada todo el costo a los usuarios, las tarifas subirían un 16% adicional a los ajustes ya previstos en Ciudad y Provincia.

Las tarifas en el AMBA promedian valores reales cercanos a 2019, pero en el interior del país superan en un 45% esos niveles, con un boleto medio de $1.526. En el AMBA, el mínimo para colectivos entre Ciudad y Gran Buenos Aires es $700, $715 en Ciudad y $871 en Gran Buenos Aires; trenes cuestan $280 y subte $1.414. Comparadas con otras ciudades sudamericanas, las del interior argentino pesan más sobre los salarios, especialmente en Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe, pese a descuentos locales no incluidos en el promedio.