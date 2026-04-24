El Gobierno lanzó una licitación para renovar la Terminal de Ómnibus de Retiro

La nueva concesión durará 30 años. La empresa ganadora invertirá y operará el sistema completo. Recibirá los ingresos de la explotación, pero pagará un canon mensual al Estado Nacional.

24 de Abril de 2026 10:02hs

El Gobierno Nacional lanzó una licitación pública para renovar la terminal de ómnibus de Retiro, en Buenos Aires. Este espacio clave conecta la ciudad con el interior del país y muestra años de abandono. La medida aparece en el Decreto 273/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial. Así, el Ejecutivo termina la concesión de TEBA S.A., que empezó en 1993 y ya había expirado con caídas en la calidad del servicio.

La terminal maneja entre 10 y 12 millones de pasajeros por año. Además, registra más de 300.000 servicios anuales hacia el resto del país y al exterior. El proyecto avanza bajo un esquema de concesión para obra, infraestructura y servicio público. Todo el financiamiento sale de fondos privados, lo que evita usar recursos estatales.

La nueva concesión durará 30 años. La empresa ganadora invertirá y operará el sistema completo. Recibirá los ingresos de la explotación, pero pagará un canon mensual al Estado Nacional. El Ministerio de Economía preparará los pliegos y adjudicará el contrato.

Las mejoras abarcan la renovación y ampliación del edificio, más dársenas nuevas, mayor seguridad e iluminación. El operador actual mantendrá el servicio sin cortes hasta la entrega de la concesión.