Vuelve Retiro Abierto: una noche para redescubrir el barrio y su identidad creativa

Por Ricardo Seronero
Retiro Abierto – Edición Galerías articula su propuesta central, denominada “La posta del arte”, a través de cuatro circuitos —Arroyo, Florida, Suipacha y Reconquista— que impulsan la circulación de visitantes, la visibilidad de las galerías y la comercialización de obras. Durante la jornada, trastiendas y fachadas serán intervenidas con shows acústicos, mientras que distintas galerías sumarán propuestas gastronómicas, fortaleciendo la cadena de valor de los sectores gastronómico, artístico y creativo.
Esta segunda edición invita a descubrir el barrio desde una perspectiva diferente, atrayendo nuevos públicos y reafirmando su posicionamiento como un polo creativo dentro de la Ciudad. En este marco, la iniciativa busca fortalecer la relación entre arte, espacio urbano y actividad económica, promoviendo el desarrollo del sector y del entorno.
Retiro Abierto inaugura la agenda creativa anual del barrio y se consolida como una plataforma para potenciar la actividad económica y dinamizar el entramado productivo de Retiro.
Programación completa:
19 a 20.30 h - DJ Nico Varchausky + amigos en Central Affair (Florida 971)
19 a 20.30 h - Pato Mallet en Barrakesh Espacio Cultural (Dr. Ricardo Rojas 446)
20.30 a 22.00 h - DJ Panda en Barrakesh Espacio Cultural (Dr. Ricardo Rojas 446)
19 a 20.30 h - BALACIANO en De Sousa Galería (Paraguay 675)
20.30 h - Rosario Ortega en Esquina Fundación OSDE (Arroyo 807)
21.00 h - Abril Olivera en Esquina Cecilia Caballero Arte Contemporáneo (Suipacha 1151)
21.30 h - Isla de Caras en Plaza Fundación Klemm (Marcelo Torcuato de Alvear 628)
Además, se realizarán cruces gastronómicos en:
Pasaje Arroyo por Dos Escudos
Rolf Art por Cora
Galería Grasa por Trufa
Selvanegra por Seis W
Comité 357 por Acuario
Retiro Abierto - Edición Galerías se desarrolla en el marco del programa “BA 24 h”, un plan para que quienes viven, trabajan y disfrutan de la noche lo hagan con más seguridad, servicios y oportunidades y seguir potenciando la vida nocturna porteña.
Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok
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