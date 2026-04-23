Vuelve Retiro Abierto: una noche para redescubrir el barrio y su identidad creativa

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, este viernes 24 de abril, de 18 a 22 horas presenta Retiro Abierto - Edición Galerías. Durante la jornada, el barrio se activa: más de 50 galerías, trastiendas, espacios culturales y talleres de artistas se transforman en escenarios de experiencia. De esta forma, Retiro Abierto se consolida como una plataforma para potenciar la actividad económica y dinamizar el entramado productivo de Retiro.

23 de Abril de 2026 10:59hs

Por Ricardo Seronero

Retiro Abierto – Edición Galerías articula su propuesta central, denominada “La posta del arte”, a través de cuatro circuitos —Arroyo, Florida, Suipacha y Reconquista— que impulsan la circulación de visitantes, la visibilidad de las galerías y la comercialización de obras. Durante la jornada, trastiendas y fachadas serán intervenidas con shows acústicos, mientras que distintas galerías sumarán propuestas gastronómicas, fortaleciendo la cadena de valor de los sectores gastronómico, artístico y creativo.

Esta segunda edición invita a descubrir el barrio desde una perspectiva diferente, atrayendo nuevos públicos y reafirmando su posicionamiento como un polo creativo dentro de la Ciudad. En este marco, la iniciativa busca fortalecer la relación entre arte, espacio urbano y actividad económica, promoviendo el desarrollo del sector y del entorno.

Retiro Abierto inaugura la agenda creativa anual del barrio y se consolida como una plataforma para potenciar la actividad económica y dinamizar el entramado productivo de Retiro.

Programación completa:

19 a 20.30 h - DJ Nico Varchausky + amigos en Central Affair (Florida 971)

19 a 20.30 h - Pato Mallet en Barrakesh Espacio Cultural (Dr. Ricardo Rojas 446)

20.30 a 22.00 h - DJ Panda en Barrakesh Espacio Cultural (Dr. Ricardo Rojas 446)

19 a 20.30 h - BALACIANO en De Sousa Galería (Paraguay 675)

20.30 h - Rosario Ortega en Esquina Fundación OSDE (Arroyo 807)

21.00 h - Abril Olivera en Esquina Cecilia Caballero Arte Contemporáneo (Suipacha 1151)

21.30 h - Isla de Caras en Plaza Fundación Klemm (Marcelo Torcuato de Alvear 628)



Además, se realizarán cruces gastronómicos en:

Pasaje Arroyo por Dos Escudos

Rolf Art por Cora

Galería Grasa por Trufa

Selvanegra por Seis W

Comité 357 por Acuario

Retiro Abierto - Edición Galerías se desarrolla en el marco del programa “BA 24 h”, un plan para que quienes viven, trabajan y disfrutan de la noche lo hagan con más seguridad, servicios y oportunidades y seguir potenciando la vida nocturna porteña.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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