Viedma refuerza su seguridad y proyecta obras claves en el marco de su 247° aniversario

En el marco de las actividades por el 247° aniversario de la ciudad, la Municipalidad de Viedma acompañó una intensa jornada institucional encabezada por el intendente Marcos Castro junto al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, con anuncios y acciones que impactan directamente en la seguridad, la infraestructura, la cultura y el turismo, y el desarrollo urbano.

23 de Abril de 2026 10:48hs

Por Ricardo Seronero

Después del multitudinario Desfile Cívico -que volvió a reunir a la comunidad en una postal de identidad y pertenencia-, las autoridades participaron de la inauguración del nuevo espacio del Centro de Monitoreo 911, que desde ahora funciona en el edificio de la ex Terminal de Ómnibus, sobre calle Guido.

En ese contexto, Castro remarcó la decisión estratégica del Municipio de ceder ese espacio para fortalecer el sistema de seguridad al señalar que “fue una decisión de nuestra gestión poner a disposición el edificio que dejó la Terminal para llevar adelante este proyecto, entendiendo que reunía las condiciones necesarias para el despliegue de un sistema moderno, al servicio de la seguridad ciudadana”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó la visión del gobierno provincial para refuncionalizar el edificio y centralizar allí las operaciones. En la misma línea, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo, explicó que el nuevo centro representa un salto tecnológico: “estamos dejando atrás sistemas tradicionales para incorporar herramientas de Inteligencia Artificial, bases de datos integradas y tableros operativos que permiten una respuesta más eficiente ante las demandas de seguridad”.

Arcajo agregó que el proyecto ya se encuentra ejecutado en un 90% en materia de videovigilancia, lo que permitirá triplicar la cantidad de cámaras en toda la provincia.

La agenda continuó en el Centro de Atención Municipal (CAMU), en el acceso al barrio Lavalle, donde se concretaron nuevas acciones vinculadas al desarrollo urbano y social.

En primer lugar, el IPPV entregó escrituras a familias que regularizaron su situación dominial. El Municipio, a su vez, también otorgó las escrituras de viviendas a más de una decena de familias de los barrios 30 de Marzo, Álvarez Guerrero, Santa Clara y 22 de Abril.

Además, se llevó adelante la apertura de sobres para la segunda etapa de la obra de iluminación de la Ruta Provincial Nº 1, una intervención clave para mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento hacia la zona costera. Las empresas oferentes fueron Lumigas, Cotrel y Electromecánica RI, con propuestas económicas que oscilan entre los 244 y los 302 millones de pesos.

Durante la misma actividad, se anunció el inicio del Programa de Acceso a la Seguridad Eléctrica, que promueve la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro en un trabajo conjunto con la distribuidora de energía Edersa.

El programa consiste en la regularización del consumo eléctrico de los barrios populares. En el caso de Viedma, dará inicio con el barrio Esperanza, donde 330 familias tendrán acceso gratuito al pilar y serán incorporadas al sistema. Continuará paulatinamente en otros sectores de Viedma.

La empresa Edersa también anunció en el mismo acto la construcción de sus nuevas oficinas de atención al público en la Capital.

Al respecto, el intendente Castro valoró el trabajo conjunto entre el sector público y privado:

“Es fundamental el acompañamiento de las empresas y de todos los sectores para seguir consolidando el desarrollo de Viedma”, afirmó.



Centro Municipal de Cultura

También en ese marco se firmó el contrato para la obra del Centro Municipal de Cultura, que contempla una renovación integral del edificio. El proyecto incluye nuevas áreas administrativas y camarines, la modernización de la sala principal con equipamiento actualizado y la incorporación de palcos que ampliarán su capacidad.

Con una inversión superior a los $11.000 millones, la iniciativa también prevé la creación de espacios interiores y exteriores que integrarán el edificio con la Plaza del Fundador y el paseo costero, fortaleciendo su vínculo con el entorno urbano y consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad.

El Intendente valoró el avance de estas obras como reflejo del compromiso colectivo: “Estamos transformando un espacio histórico para hacerlo más accesible, moderno y preparado para potenciar la actividad cultural de Viedma, con una fuerte participación de los vecinos en este proceso de crecimiento”.



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