Trabajadores del Servicio Meteorológico realizarán un paro este viernes desde el mediodía por el despido de 140 trabajadores

"Hasta antes de los 140 despidos, rondaban los 980 trabajadores, alrededor de 200 de ellos personal civil, y el resto personal militar. Los despidos ocurren sobre contratados, no reciben indemnización. Las consecuencias afectan en materia de seguridad nacional, la aérea, la marítima y la fluvial. Todos los datos meteorológicos son un insumo fundamental sirven para pronósticos, alertas tempranas e informes de seguridad", consignó la doctora Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos.

23 de Abril de 2026 12:40hs

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