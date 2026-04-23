Scioli y Álvarez Pinto avanzan en una agenda de trabajo conjunto

“Incentivos a las inversiones turísticas como forma de aumentar la competitividad de los destinos a la hora de atraer capitales privados" dijo el funcionario puntano.

23 de Abril de 2026 10:55hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, se reunió con el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, para coordinar iniciativas de desarrollo del sector en esa jurisdicción.

El funcionario provincial se refirió a la intención de postular al género musical folclórico la tonada como patrimonio cultural inmaterial dentro de la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto a las provincias de San Juan y Mendoza. Es por esto que el equipo técnico de la Secretaría acordó brindar acompañamiento y compartió el procedimiento que debe realizarse, a través de la Secretaría de Cultura y de la Comisión Nacional de Patrimonio Mundial, para llevar este objetivo a cabo.

También se conversó sobre el Primer Congreso de Legislación Turística, que se realizará los días 7 y 8 de mayo en la ciudad de Merlo. En tal sentido, fue confirmada la participación de la Secretaría como organizadora del panel “Incentivos a las inversiones turísticas como forma de aumentar la competitividad de los destinos a la hora de atraer capitales privados".

Además, el ministro puntano destacó el acompañamiento a los municipios de San Francisco del Monte de Oro, Villa del Carmen, Luján y San José del Morro en la postulación al certamen Best Tourism Villages 2026. Asimismo, Álvarez Pinto resaltó la importancia del turismo deportivo en su provincia, sobre todo las carreras de aventura, trail, cicloturismo y training camp, que representan eventos de gran convocatoria. Ejemplo de ello es el Ultra Trail Merlo, que cada año se supera en convocatoria y atracción de visitantes y contará con su cuarta edición en junio.

Desde San Luis, también fue destacada la importancia de los encuentros virtuales de productos como instancia de fortalecimiento de capacidades y aporte de valor al posicionamiento del turismo cultural, deportivo y de observación de aves, entre otros.



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