"Menem y Cristina fueron reelectos porque mejoraron el poder adquisitivo, tema en el que Milei no mostró nada importante"

"El 75% está peor que hace un año. Sólo el 28% dijo que sí a una reelección de Milei, el 60% dijo que no. Hoy el Gobierno tiene la misma negatividad que Adorni: 66%. La composición del núcleo duro de Milei ha cambiado, si bien (el porcentaje) es equivalente a su primera vuelta de 2023, hoy es un votante mucho más antiperonista. Algo se ha roto en la relación de la sociedad con el Gobierno. Posiblemente sea la acumulación de escándalos, tras la crisis económica. Sin dudas lo del Banco Nación, lo de Adorni, lo de Libra, tienen también su efecto", consignó Gustavo Córdoba, director de la consultora Zubán-Córdoba, acerca de su último estudio de opinión.

23 de Abril de 2026 09:55hs

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