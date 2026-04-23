Les impidieron el paso a los periodistas acreditados en Casa Rosada: "No ocurrió ni en la peor dictadura"

"No hay ninguna comunicación oficial, igual que con la supuesta infiltración rusa: nos dicen en off que no podemos entrar. Los policías me sacaron medio a los empujones cuando intenté preguntar. Tiene que ver con el supuesto espionaje en una sala. Es el chivo expiatorio de un Gobierno que no quiere periodistas justo el día que viene el titular de Palantir. La Casa Militar depende de Karina Milei", reseñó Fabián Waldman, periodista de FM Patriada, acreditado en Casa Rosada.

23 de Abril de 2026 11:05hs

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