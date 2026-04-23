La Asociación Bancaria anunció un paro para el próximo lunes en los 21 tesoros regionales del Banco Central

Responde al cierre de 12 sucursales y amenaza 32 puestos de trabajo. No habrá traslado ni abastecimiento de billetes a bancos del interior, lo que podría dejar sin fondos a varias entidades financieras ese día.

23 de Abril de 2026 12:20hs

La Asociación Bancaria convocó un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril en los 21 tesoros regionales del Banco Central. Esta medida responde al cierre de 12 sucursales y amenaza 32 puestos de trabajo. Como consecuencia, no habrá traslado ni abastecimiento de billetes a bancos del interior, lo que podría dejar sin fondos a varias entidades financieras ese día.

El gremio denuncia intimidaciones y amenazas a los empleados, además de la falta de diálogo con las autoridades del BCRA. Las negociaciones se estancaron tras la decisión de avanzar con los despidos. El sindicato exige preservar la estabilidad laboral y las condiciones de los trabajadores afectados.

Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, aclaró que la protesta solo impactará el acceso a billetes físicos en el interior del país. Confirmó la interrupción en la provisión de numerario por parte del Central. Una asamblea del miércoles 22 de abril resolvió extender la medida a todos los tesoros, incluidos los que cerrarán.

Palazzo no descartó suspender el paro si el BCRA reabre la mesa de diálogo y ofrece soluciones. De lo contrario, el plan se intensificará con acciones en entidades oficiales y privadas. El gremio priorizará la defensa de los empleos por todos los medios disponibles.