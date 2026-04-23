"Industria y construcción son los sectores que generan laburo, y la paradoja es que son los que más caen"

"El Gobierno tiene una decisión de privilegiar determinados sectores. Te dice, ensimismado en libros de alguna doctrina económica, que el que se queda sin laburo en el Conurbano va a ir a los sectores donde hay laburo. El que hacía remeras en Rosario no va a ir a Neuquén a laburar en el pozo petrolero. Esa es la transición que está en debate, pero es lo que se está dando. Pasó en los 90, también, y duró diez años", alertó Leonardo Anzalone, director del CEPEC.

23 de Abril de 2026 09:35hs

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