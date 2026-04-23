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Giannina Maradona: "Lo que más deseo es ver a Luque preso; Morla me cagó la vida"

"Lo que más deseo es ver a Luque preso. Es duro, te genera bronca, indignación, tristeza. No puedo creer cómo una persona se puede dirigir así a un ser humano y manipularlo como me manipuló, diciéndole a distintas personas cosas tan distintas", señaló la hija de Diego. "Morla me cagó la vida, me hizo pasar muchos malos momentos y le dijo a mi papá muchas cosas sobre mí que nunca existieron. Por su culpa fue el desenlace de mi papá cuando nos quiso alejar de todos sus hijos", sintetizó.
23 de Abril de 2026 13:45hs
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