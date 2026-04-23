Chocaron dos aviones en tierra, uno de ellos de Aerolíneas, en el Aeropuerto de Santiago

El incidente involucró un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y un Airbus A321 de LATAM, lo que interrumpió el funcionamiento normal de la terminal principal de Chile por varias horas.

23 de Abril de 2026 12:42hs

Dos aviones colisionaron ayer por la noche en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago durante maniobras en tierra. El incidente involucró un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y un Airbus A321 de LATAM, lo que interrumpió el funcionamiento normal de la terminal principal de Chile por varias horas. La Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó la colisión y anunció una investigación detallada. No se reportaron lesionados en el lugar.

El avión de LATAM, con destino a São Paulo, golpeó la parte trasera del Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, que esperaba para despegar hacia Aeroparque. La aerolínea argentina precisó que el impacto dañó la barra estabilizadora del vuelo AR1267 y lo dejó fuera de servicio. Todos los pasajeros y la tripulación desembarcaron sin riesgos bajo protocolos de seguridad establecidos.

Aerolíneas Argentinas reubicó a la mayoría de sus pasajeros en el vuelo SKY 5008, que despegó a las 00.40 hacia Buenos Aires. El resto viajó en el AR1281 esta mañana desde Chile. La empresa enfatizó que la seguridad nunca estuvo comprometida durante el proceso.

Un pasajero del vuelo LATAM relató que sintió el choque en la pista de salida y advirtió sobre un posible agravamiento si la maniobra hubiera ocurrido a mayor velocidad. Tras la colisión, las autoridades suspendieron el servicio y obligaron a los viajeros a volver al terminal. La DGAC reagendó a los afectados y supervisará las reparaciones necesarias.