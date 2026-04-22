Liderazgo, energía y resultados de la mano de Natalia De Vita

El 28 y 29 de mayo, Mendoza será sede del 51° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, que se llevará a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo. En este marco, De Vita será una de las conferencistas destacadas con una propuesta enfocada en repensar el rol del liderazgo en contextos actuales.

22 de Abril de 2026 13:00hs

Por Ricardo Seronero

“Mi expectativa respecto del congreso y mi charla es que se genere un espacio para reflexionar cómo estamos liderando hoy y que puedan salir con una mirada distinta sobre el rol, entendiendo que el líder no solamente piensa en estrategias y ejecución, sino que también tiene que ser consciente de cómo gestiona su energía, que en definitiva es la que sostiene todo”, expresó De Vita.

Con una mirada que combina estrategia, autoconocimiento y gestión emocional, su participación invita a los asistentes a reflexionar sobre cómo liderar de manera más consciente, sostenible y efectiva, en un entorno cada vez más desafiante para el sector turístico.

En este sentido, también abordará uno de los grandes dilemas del management actual: el vínculo entre resultados y bienestar. “Hoy el gran error es pensar que el bienestar y los resultados compiten. En realidad, se potencian. Un equipo agotado puede sostener resultados durante un tiempo, pero a largo plazo no se sostiene. Cuando un líder gestiona bien su energía y la del equipo, mejora la claridad, la toma de decisiones y la calidad del trabajo, impactando directamente en el rendimiento del negocio”, destacó.

Natalia De Vita es mentora y coach de líderes, con más de 20 años de experiencia en Capital Humano en empresas internacionales. Brindó más de 500 conferencias alrededor del mundo y formó a más de 800 mujeres a través de su Programa de Coaching para Mujeres en Desarrollo.

El 51° Congreso de Agentes de Viajes reunirá a referentes de todo el país con una agenda centrada en innovación, talento y liderazgo. Entre las conferencias magistrales se destaca la presencia de Guillermo González, Lara López Calvo, Mariano Wechsler, Maxi Hapes, Santi Siri, Carlos Sosa, Alejandro Vigil y Nacho Girón.

Inscripciones e información: https://faevyt.org.ar/congreso/



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