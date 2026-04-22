Liderazgo, energía y resultados de la mano de Natalia De Vita

Por Ricardo Seronero
“Mi expectativa respecto del congreso y mi charla es que se genere un espacio para reflexionar cómo estamos liderando hoy y que puedan salir con una mirada distinta sobre el rol, entendiendo que el líder no solamente piensa en estrategias y ejecución, sino que también tiene que ser consciente de cómo gestiona su energía, que en definitiva es la que sostiene todo”, expresó De Vita.
Con una mirada que combina estrategia, autoconocimiento y gestión emocional, su participación invita a los asistentes a reflexionar sobre cómo liderar de manera más consciente, sostenible y efectiva, en un entorno cada vez más desafiante para el sector turístico.
En este sentido, también abordará uno de los grandes dilemas del management actual: el vínculo entre resultados y bienestar. “Hoy el gran error es pensar que el bienestar y los resultados compiten. En realidad, se potencian. Un equipo agotado puede sostener resultados durante un tiempo, pero a largo plazo no se sostiene. Cuando un líder gestiona bien su energía y la del equipo, mejora la claridad, la toma de decisiones y la calidad del trabajo, impactando directamente en el rendimiento del negocio”, destacó.
Natalia De Vita es mentora y coach de líderes, con más de 20 años de experiencia en Capital Humano en empresas internacionales. Brindó más de 500 conferencias alrededor del mundo y formó a más de 800 mujeres a través de su Programa de Coaching para Mujeres en Desarrollo.
El 51° Congreso de Agentes de Viajes reunirá a referentes de todo el país con una agenda centrada en innovación, talento y liderazgo. Entre las conferencias magistrales se destaca la presencia de Guillermo González, Lara López Calvo, Mariano Wechsler, Maxi Hapes, Santi Siri, Carlos Sosa, Alejandro Vigil y Nacho Girón.
Inscripciones e información: https://faevyt.org.ar/congreso/
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