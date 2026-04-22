La pobreza infantil superó el 50% en 2025, y la indigencia infantil rebasó el 10%

La Encuesta de la Deuda Social Argentina registra un 53,6% de pobreza infantil en 2025 y un 10,7% de indigencia entre los chicos. Además, el 28,8% de los menores sufre inseguridad alimentaria, con un 13,2% en forma severa.

22 de Abril de 2026 10:58hs

El informe más reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) revela que más de la mitad de los menores de 17 años viven bajo la línea de pobreza. La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) registra un 53,6% de pobreza infantil en 2025 y un 10,7% de indigencia entre los chicos. Además, el 28,8% de los menores sufre inseguridad alimentaria, con un 13,2% en forma severa.

Aunque estas cifras mejoran frente a los picos recientes, la pobreza infantil alcanzó el 62,9% en 2023 y superó el 64% en la peor etapa de la pandemia. Sin embargo, el ODSA destaca una tendencia de deterioro a largo plazo, ya que en 2010 era del 45,2%. Las variaciones actuales forman parte de un proceso estructural profundo que persiste pese a las fluctuaciones coyunturales.

Las transferencias de ingreso y las políticas alimentarias explican en parte la baja reciente. La Asignación Universal por Hijo (AUH) cubre al 42,5% de los niños, mientras que comedores y la Tarjeta Alimentar llegan al 64,8%. Aun así, estas medidas no compensan por completo la pérdida de ingresos en los hogares, según los especialistas.

El informe también expone otras privaciones graves: uno de cada cinco niños deja de ir al médico o dentista por falta de dinero, con mayor impacto en la odontología. El 18,1% vive en viviendas precarias, el 20,9% sufre hacinamiento y el 42% carece de saneamiento adecuado. Además, la tasa de fecundidad cayó a 1,4 hijos por mujer en 2022, lo que refleja una crisis social multidimensional y urge políticas contra las causas estructurales de la pobreza infantil.