La resolución permite que sigan funcionando las plantas con actividad productiva y contratos vigentes, mientras ordena preservar los activos restantes para evitar su deterioro.

22 de Abril de 2026 11:36hs

La Justicia declaró la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, tras el pedido presentado por la empresa la semana pasada bajo la Ley de Concursos y Quiebras (24.522). El juez Marcelo Gelcich, del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, rechazó el procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48. La sindicatura, a cargo de Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, mantendrá su rol con obligación de actuar con agilidad bajo amenaza de remoción.

La resolución permite que sigan funcionando las plantas con actividad productiva y contratos vigentes, mientras ordena preservar los activos restantes para evitar su deterioro. En cinco días, la sindicatura y la coadministración definirán cuáles unidades continúan operativas tras un análisis técnico. Esta continuidad será temporal hasta la venta de activos, cuando cesen las actividades salvo que el comprador las asuma.

Los sueldos generados en esta etapa contarán como gastos del concurso con prioridad de pago según la ley. La deuda asciende a US$ 120 millones más $ 40.000 millones, con ARCA y fondos financieros internacionales como principales acreedores. Además, se acumularon $ 6.350 millones posteriores al concurso iniciado en febrero de 2025.

Sancor surgió en 1938 de 16 cooperativas de Santa Fe y Córdoba, y lideró el mercado lácteo durante décadas. Sin embargo, una crisis se agravó en los últimos 20 años pese a intentos de salvataje. Héctor Ponce, de Atilra, ve la quiebra como inicio para revitalizar la marca con la calidad de sus trabajadores, aunque un industrial del sector critica la operación prolongada en un esquema inviable que podría atraer compradores para ciertas plantas.