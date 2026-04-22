Irán confirmó la intercepción de tres buques en el Estrecho de Ormuz

El incidente ocurrió horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera 'indefinidamente' la tregua con la República Islámica.

22 de Abril de 2026 12:45hs

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este miércoles la detención de tres buques en el estrecho de Ormuz. Sus fuerzas navales identificaron las embarcaciones como infractoras y las condujeron a aguas territoriales iraníes. El incidente ocurrió horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, extendiera indefinidamente la tregua con la República Islámica.

Un portacontenedores resultó dañado en la operación, pero no hubo heridos. Otros dos buques de carga también fueron interceptados. Medios iraníes explicaron que las naves no cumplieron regulaciones marítimas y manipularon sistemas de navegación.

Organismos internacionales, como el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, apuntaron inicialmente sospechas hacia Irán. La confirmación oficial de la Guardia Revolucionaria resolvió la identificación de los responsables.

Entretanto, el Gobierno iraní condicionó las negociaciones con Estados Unidos a un panorama razonable y enmarcó las acciones en legítima defensa, luego de dejar 'pagando' al Gobierno de Trump el sábado último en Islamabad. Trump aseguró que Irán "pierde 500 millones de dólares diarios" por el bloqueo, pero fuentes independientes confirmaron el paso de al menos 34 barcos hacia aguas oceánicas.