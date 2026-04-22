Especial Miles Davis – Noche de jazz en Ya Fue!

El prestigioso saxofonista Carlos Michelini y Chris Raimundi, director de FM Blackie, visitaron el estudio de Radio Continental para comenzar con la celebración del Día Internacional del Jazz, el centenario de los nacimientos de Miles Davis y John Coltrane y los cinco años al aire de “Blackie” que se realizará 28 de abril en Teatro Caras y Caretas (Sarmiento 2037) junto al “Kind of Blue Project”, proyecto de Michelini que recrea la música de uno de los discos más importantes de la historia del jazz.

22 de Abril de 2026 13:22hs

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