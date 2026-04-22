El CFI y las provincias realizaron una jornada sobre los desafíos del sector turístico en la Hoja de Ruta federal

Con el objetivo de fortalecer la planificación turística en las provincias, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) llevó a cabo la jornada "Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal: Turismo". El encuentro, que tuvo lugar en la sede central del organismo, reunió a funcionarios provinciales para validar diagnósticos y acordar ejes prioritarios de trabajo.

22 de Abril de 2026 13:43hs

Por Ricardo Seronero

La apertura institucional estuvo a cargo de Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, quien destacó que esta iniciativa forma parte de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal. Durante su intervención, señaló: "El sector turístico está atravesando una transformación compleja producto de múltiples factores, entre ellos la revolución tecnológica, que está redefiniendo los modos en los que se consume y se produce esta actividad en todo el mundo, y nos obliga a repensarnos. La Argentina tiene un enorme potencial en el desarrollo del turismo, pero ese potencial hay que transformarlo en desarrollo. Tenemos un desequilibrio territorial que se expresa a lo largo y ancho del país y que necesita ser abordado de manera federal".

Durante el encuentro se abordaron desafíos estructurales como la fragmentación productiva y las brechas territoriales con el objetivo de potenciar al turismo como una oportunidad concreta para las economías regionales. En ese sentido, las autoridades destacaron la importancia de trabajar con una mirada federal capaz de construir consensos y adaptar los instrumentos de planificación a los cambios tecnológicos, sociales y demográficos actuales.

La jornada incluyó un bloque dedicado a los principales desafíos del sector a nivel provincial, en el cual las autoridades expusieron el estado de situación de sus territorios basándose en un diagnóstico compartido. Este intercambio se centró en cuatro pilares fundamentales: Planificación Estratégica Sostenible y Gobernanza Federal; Conectividad; Tecnología, Innovación y Sistemas de Información Turística; e Inversión y Financiamiento.

Asimismo, el encuentro contó con charlas temáticas colaborativas coordinadas por especialistas y espacios de debate y puesta en común.

Hacia el cierre, se identificaron lineamientos comunes reforzando el compromiso del CFI en el acompañamiento a las provincias para consolidar una propuesta de planificación participativa.





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