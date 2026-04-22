El auto de Frank Kudelka fue impactado por una moto y una mujer resultó herida

Ocurrió alrededor de las 6 en el barrio Echesortu de Rosario, cuando el DT de Newell's se dirigía al entrenamiento. La mujer viajaba con su pareja en el ciclomotor.

22 de Abril de 2026 11:22hs

Frank Darío Kudelka, director técnico de Newell's Old Boys, sufrió un accidente de tránsito esta mañana rumbo al predio Bella Vista para dirigir el entrenamiento. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 en el barrio Echesortu de Rosario. Una mujer resultó herida cuando la moto en la que viajaba con su pareja chocó la parte trasera de la camioneta del entrenador.

El hecho tuvo lugar en la esquina de Alsina y Córdoba, donde el semáforo operaba de forma intermitente. Kudelka redujo la velocidad, pero la moto impactó por detrás. La policía escoltó al entrenador hasta la comisaría 2da., donde prestó declaración.

La práctica en Bella Vista se retrasó por el episodio, previo al partido del domingo como local ante Instituto de Córdoba. La mujer herida recibió atención en un centro de salud, con lesiones no graves. Su acompañante presentó un golpe leve en la muñeca.

Kudelka confirmó que se encontraba bien y que la moto lo había chocado. Ezequiel Clérici, encargado de prensa del club, explicó que el entrenador avanzaba hacia el sur, detuvo la marcha ante el rojo intermitente y reanudó cuando la moto lo golpeó atrás. Kudelka regresó a Newell's en febrero tras dirigir Huracán y firmó hasta diciembre.