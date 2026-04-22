¿Cómo es la visita al mirador del Obelisco que incorporó la plataforma líder mundial de excursiones?

Civitatis, la compañía global de visitas guiadas y actividades en español, sumó a su catálogo la experiencia que permite acceder al interior del monumento más emblemático de la capital de Argentina y disfrutar de vistas panorámicas únicas desde más de 65 metros de altura

22 de Abril de 2026 12:05hs

Por Ricardo Seronero

Civitatis, la compañía líder mundial de visitas guiadas, excursiones y actividades en español, anunció la incorporación a su plataforma del tour de ascenso al Obelisco de Buenos Aires, una experiencia inédita que invita tanto a visitantes como a residentes a redescubrir el icono más representativo de la capital argentina desde una perspectiva inédita.

El Obelisco no es solo una postal identitaria del país, es un símbolo cargado de historia y significado cultural. Con esta nueva actividad, los viajeros tendrán la oportunidad de acceder a su interior, un espacio que hasta el momento estaba cerrado al público, y transformarlo en una propuesta turística que combina patrimonio, emoción y vistas incomparables.

Ubicado en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Avenida Corrientes, el Obelisco ha sido, desde su inauguración en 1936, el gran protagonista de celebraciones, manifestaciones y momentos trascendentes de la Argentina. Desde hace unos meses y gracias a esta nueva iniciativa, los visitantes pueden ir más allá de la contemplación exterior y adentrarse en el interior del monumento para conocerlo desde dentro.

¿Cómo es el tour para subir al mirador del Obelisco?

La visita que ofrece la plataforma de Civitatis comienza con una breve charla introductoria que contextualiza la historia, construcción y relevancia cultural del monumento, dentro de la cual se abordan curiosidades arquitectónicas, anécdotas de su inauguración y el papel que el gran ícono porteño ha desempeñado como punto de encuentro y símbolo de la identidad nacional a lo largo de las décadas.

Tras esta explicación inicial, se procede a subir en ascensor hasta la parte superior del monumento. Este detalle convierte la visita en una actividad accesible y cómoda, permitiendo que el protagonismo recaiga plenamente en las vistas y en la emoción de llegar a la cima de uno de los monumentos más reconocibles de América Latina.

Una vez en lo alto, los visitantes acceden a un mirador desde el que se obtienen algunas de las vistas panorámicas más impactantes de la ciudad. A través de sus cuatro ventanas, orientadas hacia los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, se despliega un espectáculo urbano difícil de igualar.

Desde allí es posible observar la amplitud de la Avenida 9 de Julio, considerada una de las más anchas del mundo, el entramado de calles que define el centro porteño, edificios emblemáticos, cúpulas tradicionales y el constante movimiento que caracteriza a Buenos Aires. Cada orientación ofrece una imagen distinta y complementaria de la urbe, permitiendo apreciar su diversidad arquitectónica y su energía inconfundible.

La altura, superior a los 65 metros, aporta una sensación de perspectiva privilegiada que convierte esta visita en una experiencia fotográfica y emocional privilegiada.

¿Cuánto dura la visita al Obelisco?

El tour al interior del Obelisco de Buenos Aires tiene una duración aproximada de 15 minutos, lo que lo convierte en una actividad ideal para integrar en cualquier itinerario de viaje.

Al realizar la reserva a través de Civitatis, los usuarios pueden elegir entre diferentes franjas horarias, adaptadas a los distintos momentos del día y a las preferencias de cada viajero.

¿En qué horarios se puede subir al Obelisco?

Las opciones disponibles incluyen: Entrada entre las 9 y las 12 horas, ideal para apreciar la vista con claridad matinal; Entre las 12:15 y las 16 horas, perfecta para disfrutar de la arquitectura porteña a plena luz del día y captar imágenes nítidas del paisaje urbano; Entre las 16:15 y las 19 horas, una franja que permite observar cómo la luz va transformando la ciudad; y entre las 19:15 y las 20:45 horas, pensada especialmente para contemplar el encendido de las luces de Buenos Aires y el movimiento nocturno desde las alturas.

El tour de ascenso al Obelisco de Buenos Aires ya se encuentra disponible en la plataforma y la actividad puede reservarse de forma sencilla y segura a través del siguiente enlace: https://www.civitatis.com/ar/buenos-aires/entradas-obelisco-buenos-aires/

“Con esta incorporación, Civitatis continúa ampliando su catálogo de experiencias singulares en destinos emblemáticos, apostando por actividades que permiten a los viajeros conectar de forma auténtica con la historia, la cultura y la esencia de cada lugar”, expresó Nicolás Posse, Country Manager Argentina & Regional Business Development – South America.

“La llegada del ascenso al Obelisco a la plataforma refuerza el compromiso de Civitatis de ofrecer propuestas diferenciadoras que vayan más allá de los recorridos tradicionales. Nuestro objetivo es que los viajeros vivan los destinos de una manera especial, accediendo a propuestas que marquen la diferencia y se conviertan en recuerdos imborrables”, concluyó Posse.



Más información en: https://www.civitatis.com/ar/

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