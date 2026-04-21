Preven demoras en vuelos, aunque no cancelaciones, por el paro de ATE

El gremio exige una recomposición salarial y repudia las políticas de ajuste en el sector público. Las protestas se concentran en aeropuertos, mediante asambleas.

21 de Abril de 2026 10:54hs

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ejecuta hoy un paro nacional de 24 horas. El gremio exige una recomposición salarial y repudia las políticas de ajuste en el sector público. Las protestas se concentran en aeropuertos, con asambleas que provocarán demoras en los vuelos, aunque no habrá cancelaciones.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil, confirmó las afectaciones operativas. Las asambleas generarán demoras, pero todos los vuelos despegarán con normalidad. El dirigente criticó la falta de avances en la negociación salarial y la ausencia de diálogo con la Secretaría de Trabajo durante un mes y medio de conciliación obligatoria.

ATE organiza una movilización frente al Aeroparque Jorge Newbery a las 11 en Costa Salguero. Otras acciones incluyen asambleas, radios abiertas y ruidazos en diversos organismos estatales. Belelli aclaró que la protesta matutina no paralizará por completo los vuelos.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, anunció la profundización de las medidas de fuerza por la falta de respuestas gubernamentales. El paro busca reabrir paritarias y lograr una recomposición salarial de emergencia. Aguiar rechazó el ajuste fiscal, alertó sobre despidos en el Estado y advirtió que la conflictividad escalará si persisten los recortes.

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