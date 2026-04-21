Otoño pleno en Esquel: Guía de Senderos para que elijas tu propia aventura

Con imponentes vistas de los lagos, montañas y bosques con los colores otoñales, senderos interpretativos y diferentes grados de dificultad, Esquel propone una Guía de Senderos urbanos, periurbanos y en plena naturaleza, diseñados para todas las edades, gustos y estados físicos.

21 de Abril de 2026 10:01hs

Por Ricardo Seronero

En la provincia de Chubut, la ciudad de Esquel y sus alrededores son el destino perfecto para los amantes del turismo de naturaleza, ofreciendo una conexión directa y sostenible con bosques milenarios y lagos prístinos, enmarcados en la cordillera chubutense.

Cada estación tiene su encanto, pero sin dudas, los meses del otoño son ideales para hacer actividades al aire libre como trekking, respirar el aire puro, disfrutar del clima otoñal y fotografiar la paleta infinita de tonos amarillos, ocres y verdes.

Y ahora sí, ponete las zapatillas y salí a elegir tu sendero preferido.

1) Esquel en zapatillas: circuitos y boulevares

En la ciudad de Esquel en la provincia de Chubut hay 3 senderos de exigencia baja, poca duración de recorrido (de 10 minutos a 1 hora) y las distancias oscilan entre 1,3 km a 3,8 km (ida). Todos ofrecen magníficas vistas del valle.

El Circuito Boulevard - Vías del tren comienza en el monolito de las avenidas Alvear y Holdich -a lo lejos, se divisa el Cerro La Hoya) y termina en el puente de La Trochita, sobre el arroyo Esquel. En esta época del año, el Viejo Expreso Patagónico, ícono turístico y cultural de la ciudad, sale los sábados a las 10 horas.

El Circuito Boulevard Ciruelos debe su nombre al espectáculo natural que sucede durante la primavera, cuando este sendero urbano cautiva a todos con sus ciruelos en flor. Empieza en el monolito de las avenidas Fontana y Ameghino y finaliza en la estación de servicios, después de cruzar el puente de acceso a Esquel. Los caminantes suelen hacer un alto en el famoso Muñeco de Nieve, para descansar y sacar fotos.

La Bicisenda Circuito Saludable empieza en la rotonda de la Av. Yrigoyen y calle Don Bosco, bordea la Ruta Nacional 259 (las personas se pueden detener en las estaciones de ejercicios aeróbicos) y llega a la estación de control policial en dirección a Trevelin y al Parque Nacional Los Alerces.

2) Plaza de los Cerros y Laguna La Zeta

Gran parte de los senderos periurbanos de Esquel se encuentran dentro de la Reserva Natural Urbana (RNU) Laguna La Zeta, ubicada a 4 km de la ciudad. Se trata de un espacio ideal para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, o simplemente, desean relajarse en un entorno natural, tranquilo y cercano al centro.

Entre laderas, miradores y altas cumbres, se destacan los inigualables puntos panorámicos de Esquel y sus alrededores, así como los lugares de avistajes de aves. En el lugar hay varios itinerarios moderados (Cipresal, Rincón de las Aves, Cerro El Tero y Laguna Willmanco, entre otros) y todos parten de la glorieta de la Laguna La Zeta, en el Acceso 1.

El Sendero Plaza de los Cerros tiene pendiente, y en su trayecto se atraviesan bosques de pinos y miradores con vistas privilegiadas a la Laguna La Zeta y el entorno de La Playita, donde está el cartel de Esquel en 3D. Entonces se empieza a subir hasta la parte más alta de la Reserva, llegando a la Plaza de los Mates primero, para seguir rumbo al Mirador, La Terraza y la Plaza de Los Cerros después. El final del sendero es un punto panorámico que ofrece una vista de 360° de los cordones montañosos que rodean a Esquel, con carteles interpretativos y datos históricos y culturales.

También hay un sendero autoguiado hacia la RNU Laguna La Zeta, que atraviesa bosques comunales y un banco de arena volcánica, en pleno valle de Esquel.

3) Sendero Tres Arroyos

Durante el recorrido se cruzan varios arroyos de montaña, como Los Bandidos, cuyo caudal varía según las estaciones del año. La duración aproximada es de 2 horas 10 minutos, la distancia es de 8,40 km (ida) y la dificultad es moderada.

Lomas, bosques y vistas del Cordón Rivadavia van integrándose en un paisaje envolvente, que termina en el camino hacia el Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya.

4) Alto Río Percy: Micosenda y Piedra La Aguja

En medio de bosques de flora nativa, la Micosenda Percy es un paseo interpretativo del mundo fungi. La comuna rural de Alto Río Percy está a solo 15 km de Esquel, y ofrece el acceso rápido al río.

Entre los bosques y las montañas, la identidad histórica y cultural está marcada por el carrero, que trabaja cortando y transportando leña mediante bueyes y carros.

La actividad se desarrolla dentro del establecimiento privado La Laurita. Las reservas se realizan al (2945) 603387.

También en un entorno rural, el Sendero Piedra La Aguja se realiza de cara a la impactante formación rocosa de 50 metros de altura conocida como Piedra La Aguja. Se trata de un monolito que se ha ido desplazando lateralmente de su afloramiento original. En la senda se observa con claridad la transición entre el bosque y la estepa, con gran diversidad de aves que nidifican o se alimentan en la zona. Es un establecimiento privado y hay que dar aviso previo al (2945) 655299 o (2945) 604228.

Ambos son de dificultad moderada y demandan 2 horas 45 minutos como máximo.

5) Cerro 21, para los que buscan más exigencia

Este sendero es un trayecto de alta exigencia física, recomendado para caminantes con experiencia.

Comienza en la Curva de los Guanacos, camino al CAM La Hoya, y finaliza en la cumbre del Cerro R-21. La duración aproximada es de 3 horas y se recorre una distancia de 4,4 km (ida)?.

6) Parque Nacional Los Alerces

En este momento, hay 4 senderos con condiciones óptimas para caminar dentro del Parque Nacional Los Alerces. Desde 2017, es Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus áreas de excepcional belleza y por su alto valor de conservación.

El sendero de la Cascada Irigoyen comienza a 6 km de Villa Futalaufquen y el lago de origen glaciar, sobre la Ruta Provincial 71. Es una excelente opción para quienes quieren disfrutar de una caminata breve y energizante en un paisaje memorable.

Hoy cuenta con dos miradores, desde donde se puede apreciar la imponente caída de agua natural. Sólo demanda 20 minutos, la extensión es de 800 metros y la dificultad es baja.

Clásico del parque, el sendero Pinturas Rupestres se destaca por su accesibilidad y por estar habilitado durante todo el año.? Allí se visita un paredón y un alero con pinturas rupestres: antiguos pobladores cazadores- recolectores plasmaron sus historias entre 3.000 y 4.000 años atrás, en medio de un bosque autóctono de ñires.

Hay un mirador con vista hacia el Lago Futalaufquen que reconforta, sin mucho esfuerzo, a quienes eligen este recorrido.

La senda comienza a 800 metros del Centro de Informes del Parque, y es accesible para personas con movilidad reducida. Incluso, se puede recorrer en silla de ruedas.

El parque también tiene circuitos de dificultad muy alta, como el Cerro El Dedal y la Caminata al Lago Krugger, que se extiende 18,5 km (ida), requiere equipamiento para pernoctar -como mínimo- dos noches y registrarse en el Centro de Informes.

Recomendaciones generales

- Mirá los carteles de inicio para seguir las indicaciones de cada sendero.

-Consultá los registros obligatorios para los senderos requeridos en el Centro de Informes Turísticos o en los puntos habilitados. Siempre registrá el ingreso y la salida de la senda.

- Utiliza ropa cómoda, agua y alimentos, botiquín de primeros auxilios, silbato, linternas, casco para zonas de piedras y optimiza el uso del celular.

- Planifica tu recorrido, evitá salir solo y da aviso a algún familiar/amigo.

- No te desvíes de los senderos.

- No te quedes innecesariamente en zonas altas, el clima de la Cordillera es cambiante.

- Permití a otros disfrutar del paisaje, respetando el distanciamiento y el silencio de la naturaleza que te rodea.

-Cuidá la naturaleza manteniendo los recursos intactos, como piedras, plantas, flores y otros, dejándolos en su entorno natural.

- En caso de observar focos de incendio, dar aviso de inmediato.

- Está prohibido hacer fuego, acampar y fumar.

- Regresá con tus residuos.

Esquel te espera en otoño para disfrutar de senderos infinitos, sabores que deleitan los paladares y experiencias que nutren el alma. ¿Tenés dudas? La Subsecretaría de Turismo está para ayudarte. Consultá en www.esquel.tur.ar o comunícate al +54 2945 529616.

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