Murió el cineasta Luis Puenzo, director de 'La historia oficial'

Tenía 80 años. La familia y allegados guardan silencio sobre las causas del fallecimiento. En 1985, coescribió y codirigió con Aída Bortnik la primera película argentina que ganó un Oscar.

21 de Abril de 2026 12:05hs

Luis Puenzo, director de 'La historia oficial' (la primera película argentina en ganar un Oscar), murió este martes 21 de abril en Buenos Aires a los 80 años. Argentores confirmó la noticia con un comunicado que lamenta la pérdida del guionista, director, productor y socio de la entidad. La familia y allegados guardan silencio sobre las causas del fallecimiento. El cineasta había nacido el 19 de febrero de 1946 y no trascendían problemas de salud previos.

Puenzo arrancó su trayectoria en la publicidad de los años 60. Allí fundó Luis Puenzo Cine y produjo cortometrajes junto con piezas comerciales. Debutó en largometrajes en 1973 con Luces de mis zapatos, protagonizada por Norman Briski. Después participó en el colectivo Las sorpresas con el segmento “Cinco años de vida”.

El éxito global llegó en 1985 gracias a La historia oficial, que codirigió y coescribió con Aída Bortnik. La cinta trató la apropiación de niños en la dictadura militar y ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986, primer logro de ese tipo para Argentina. Además sumó premios en Cannes, un Globo de Oro y un Cóndor de Plata; Puenzo y Bortnik recibieron nominación al Oscar de guion.

Después rodó Gringo viejo con Jane Fonda y Gregory Peck, La peste con William Hurt y La puta y la ballena con Leonardo Sbaraglia. Contribuyó a la Ley de Cine de 1994, que autónomizó al INCAA. Fundó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 2004 y presidió el INCAA entre 2019 y 2022.