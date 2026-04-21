Maxi Hapes se presenta en el 51° Congreso de Agentes de Viajes en Mendoza

Durante el evento se han planificado conferencias magistrales, talleres y actividades para los agentes de viajes de todo el país. En ese contexto, Maxi Hapes brindará su conferencia magistral “Cine, Turismo y Servicios”, una propuesta innovadora que combina aprendizaje, reflexión y entretenimiento.

21 de Abril de 2026 11:26hs

Por Ricardo Seronero



El 28 y 29 de mayo, Mendoza será sede del 51° Congreso de Agentes de Viajes de LA Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo-FAEVYT.

“A través de una metodología nueva reflexionaremos sobre qué hace que un turista viva una experiencia memorable, qué acciones marcan la diferencia, cómo combatir la monotonía, qué tan importante es la actitud en el día y muchas cosas más”, adelantó Hapes.

En este sentido, destacó la importancia del autoconocimiento como punto de partida para mejorar: “Darse cuenta de qué inclinación tiene cada uno es clave, y herramientas como el feedback 360 permite descubrir puntos ciegos o áreas a trabajar”.

Maxi Hapes es conferencista y capacitador empresarial en temas de Liderazgo e Inteligencia Emocional, con más de 15 años de experiencia en el mercado. Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Master en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad de San Andrés, finalizado en Columbia Business School de New York, USA. Es autor del libro Ponerse en Marcha, una obra que trata sobre cómo combatir la procrastinación y también dictó una Charla TEDx sobre la motivación en el trabajo.

El Congreso reunirá a referentes del sector turístico de todo el país con una agenda centrada en la innovación, el talento y los nuevos desafíos de la industria, consolidándose como uno de los espacios más importantes para el desarrollo y la profesionalización de los agentes de viajes.

Inscripciones: https://faevyt.org.ar/congreso/



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