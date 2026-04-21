Más de 100.000 personas visitaron Chubut en la Temporada de Pingüinos de Magallanes

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, destacó los datos preliminares de la Temporada de Pingüinos de Magallanes que vivió la provincia entre los meses de septiembre de 2025 y abril de 2026. Chubut reafirma el valor de la articulación público-privada como motor clave para el crecimiento del turismo, potenciando sus atractivos naturales y generando nuevas oportunidades de desarrollo en toda la provincia.

21 de Abril de 2026 10:04hs

Por Ricardo Seronero

A lo largo de este período, más de 100.000 personas pudieron vivir de cerca el ciclo completo del pingüino de Magallanes: desde su llegada en septiembre, la puesta de huevos en octubre, el nacimiento de los pichones en noviembre, hasta su crecimiento y posterior migración en abril.

Chubut alberga varias colonias de pingüinos patagónicos en las Áreas Naturales Protegidas de Punta Tombo, Cabo Dos Bahías y en diversos puntos de Península Valdés.

En este marco, el pasado fin de semana, el Área Natural Protegida Punta Tombo cerró una nueva temporada con un balance general altamente positivo, con picos de concurrencia superiores a las 650 personas durante fines de semana largos y una marcada afluencia durante la temporada de verano.

Los datos de la temporada evidencian el fuerte protagonismo del turismo interno, con casi el 60% de los visitantes siendo de distintos puntos del país, pero sin perder relevancia en el mercado internacional.

Con la llegada de más de 30 cruceros internacionales se reafirmó el posicionamiento de Punta Tombo como una escala estratégica dentro de los circuitos turísticos patagónicos, fortaleciendo el vínculo con el turismo receptivo.

Asimismo, el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías se consolidó como otro de los puntos clave para el avistaje de pingüinos en la provincia, ampliando la oferta y diversificando la experiencia turística en el territorio. Hoy el área que queda ubicada a pocos kilómetros de la localidad de Camarones continúa abierta al público.

Potenciar Áreas Naturales Protegidas

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y en articulación con distintos organismos, se concretaron importantes mejoras en infraestructura y servicios dentro del área protegida, orientadas a optimizar la experiencia del visitante y fortalecer las condiciones laborales del personal.

Entre ellas se destacan la implementación de conectividad plena, cobros digitales, nuevos puntos de atención, mejoras en servicios básicos, incorporación de energías renovables mediante paneles solares, avances en accesibilidad, optimización del sistema de tratamiento de aguas, capacitaciones al personal y guardafaunas, y la instalación de cámaras de seguridad monitoreadas.

Además, para esta temporada 2025-2026, tanto Punta Tombo como Cabo Dos Bahías sumó nuevos Guardafaunas a su personal, fortaleciendo el Sistema Provincial de Áreas Protegidas.

De cara a la próxima temporada 2026/2027, ya se proyectan nuevas obras de mantenimiento, mejoras en infraestructura y acciones de planificación estratégica para seguir fortaleciendo la propuesta turística de la provincia en ambas áreas protegidas.

Articulación público-privado

En el Área Natural Protegida Península Valdés, la Estancia San Lorenzo registró una temporada positiva. Desde el emprendimiento, uno de los aspectos más valorados fue el impulso generado por la Apertura de Temporada de Orcas, iniciativa del Gobierno del Chubut que permitió potenciar la llegada de visitantes durante los meses de marzo y abril.

Ubicada a pocos kilómetros de Punta Norte, uno de los principales puntos de avistaje de orcas, la estancia se vio beneficiada por el interés que genera este fenómeno natural único en el mundo. “Años anteriores el mes de marzo había sido bastante flojo y en esta oportunidad, con el impulso que se le dio desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas a la temporada de Orcas, este año fue mucho mejor”, señaló Guillermo Paats.

En este sentido, destacó además que la complementariedad entre el producto pingüinos y el avistaje de orcas permite extender la temporada turística: “El producto orcas, para potenciar la recta final de la temporada de pingüinos, suma un montón en Península Valdés. Si el volumen lo amerita, nuestro objetivo para la próxima temporada es tener abierto durante todo abril”.

Por último, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado, subrayando el acompañamiento institucional en acciones de promoción: “Por primera vez en 30 años que tiene San Lorenzo, la Provincia llevó un Fam Press de medios de la zona para mostrar los atractivos de la Estancia. Esto fue un acompañamiento fundamental para impulsar la temporada”.

De esta manera, Chubut reafirma el valor de la articulación público-privada como motor clave para el crecimiento del turismo, potenciando sus atractivos naturales y generando nuevas oportunidades de desarrollo en toda la provincia.



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