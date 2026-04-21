La capital de Jujuy suma servicios de alta gama

Autoridades provinciales recorrieron Amérian Jujuy, el edificio de 16 pisos, que abrirá sus puertas en agosto. La obra cuenta con 102 habitaciones, oficinas corporativas y un mirador urbano. El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, destacó el impacto de la inversión privada: "Este hotel es un símbolo del crecimiento de la plaza hotelera en nuestra capital. Inversiones de este calibre solo son posibles gracias a la paz social y al clima de negocios que hemos logrado sostener, permitiendo que la provincia hoy compita en calidad con los mejores destinos de la región".

21 de Abril de 2026 09:54hs

Por Ricardo Seronero

Con la mirada puesta en el cierre de la temporada de invierno, el Hotel Amérian Jujuy confirmó que recibirá a sus primeros huéspedes en los primeros días de agosto. La noticia se conoció tras una recorrida de Federico Posadas y Diego Valdecantos por el imponente edificio que ya es referencia visual en el área del parque lineal.

La obra, que despliega más de 14.000 metros cuadrados cubiertos, no es solo un hotel: es un complejo que integra 102 habitaciones de categoría, 20 oficinas corporativas, restaurante y un exclusivo roof top. Este mirador promete convertirse en uno de los puntos más buscados por quienes deseen una vista panorámica de la capital jujeña desde las alturas.

Al respecto, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el impacto de la inversión privada: "Este hotel es un símbolo del crecimiento de la plaza hotelera en nuestra capital. Inversiones de este calibre solo son posibles gracias a la paz social y al clima de negocios que hemos logrado sostener, permitiendo que la provincia hoy compita en calidad con los mejores destinos de la región".

Infraestructura clave para potenciar el Turismo en Jujuy

La apertura del hotel llega en un momento estratégico para la ciudad, que busca consolidarse no solo como destino de descanso, sino también como sede de grandes eventos. La incorporación de estas plazas de alta categoría responde a una demanda histórica del sector corporativo y del turismo de alta gama que elige el Norte Argentino.



El secretario de Turismo, Diego Valdecantos, subrayó la importancia de sumar servicios de estándar internacional: "Llegar a agosto con esta obra terminada es una excelente noticia. No solo sumamos camas, sino que jerarquizamos el destino, facilitando que más convenciones y encuentros nacionales elijan a San Salvador como sede de sus actividades".



Fernando Villanueva, responsable de la empresa Villanueva e Hijos, compartió la emoción de entrar en la cuenta regresiva del proyecto: "Al edificio le queda muy poquito tiempo de trabajo y vamos a llegar muy bien en los plazos. Para nosotros es un orgullo porque terminará siendo un proyecto icónico para la ciudad, en el cual venimos trabajando hace mucho tiempo".



Con los detalles finales de hormigón y aberturas ya completados, la Hotelería en Jujuy se prepara para un salto de calidad que conectará el modernismo arquitectónico con el paisaje natural del Xibi-Xibi, posicionando a San Salvador de Jujuy como un centro urbano moderno y receptivo.



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