Del 15 al 24 de mayo, la provincia de Jujuy será escenario de “Jujuy a Punto: Un Ritual de Altura”, una semana gastronómica que reunirá a cocineros, sommeliers y productores de Argentina y Perú en una serie de encuentros que pondrán en valor la identidad culinaria del norte argentino.

21 de Abril de 2026 11:30hs

Por Ricardo Seronero

Una semana para descubrir la gastronomía de Jujuy a través de sus cocinas, sus vinos y su territorio. Durante estos días, la gastronomía será protagonista a través de una programación que incluye cenas y almuerzos colaborativos en restaurantes de toda la provincia, un foro de gastronomía abierto al público, una feria de vinos de Jujuy y experiencias que invitan a recorrer el territorio desde el producto y la cultura.

Cocinas que se encuentran

El eje del ritual serán ocho encuentros gastronómicos -entre cenas, almuerzos y una merienda- en los que cocineros invitados trabajarán junto a chefs locales para crear menús únicos, pensados especialmente para cada noche. Y una feria de vino de las Rutas del Vino de la provincia.

Cada restaurante anfitrión recibirá a los invitados para diseñar una propuesta irrepetible: un menú colaborativo donde cada cocinero aporta su mirada, en diálogo con el territorio y los productos de Jujuy.

Los menús estarán acompañados por maridajes de vinos jujeños, seleccionados por sommeliers invitados y locales, con el objetivo de visibilizar y poner en valor la producción vitivinícola de la provincia.

Entre los espacios participantes se encuentran Flor del Pago, Lanza, Viracocha, El Nuevo Progreso, Carlini, Ammá, La Viandita Dulce y Dávila, que durante esa semana abrirán sus cocinas a este intercambio gastronómico.

Agenda

15 de mayo: Feria de productores en Plaza Vilca.

16 de mayo: Cena en Flor del Pago. Chef local, Daniel Hansen. Chefs invitados, Fernando Rivarola, Diego Tapia. Sommeliers, Pia Graziosi, Fernando Santarelli.

18 de mayo: Cena en Lanza. Chef local, Nahir Yuandarillo. Chef invitado, Joaquín Facio. Sommeliers, Juan Chichizola, Pepe Moquillaza. Torneo Federal de Chefs Ronda Clasificatoria 2026, Quebrada y Puna. (FEHGRA)

19 de mayo: Seminario dictado por Alma Cabral (mejor sommelier de argentina 2025). Workshop hotelero gastronómico “Jujuy, Cultura y Sabores”. (FEHGRA)

20 de mayo: Cena en El Nuevo Progreso. Chef local, Florencia Rodríguez. Chefs invitados, Angelo Aguado, Gastón Trama. Sommelier Alma Cabral y Camila Cerezo. Torneo Federal de Chefs Ronda Clasificatoria 2026, Valles Templados y Yungas de FEHGRA.

21 de mayo: Foro de Gastronomía. Salón Éxodo, Cabildo de Jujuy. Capacitación gratuita dictada por Eugenia Krause y Camila Lapido. Centro Cultural El Tizón. Feria de las Rutas del Vino de Jujuy. Cabildo de Jujuy.

22 de mayo: Cena en Carlini. Chef local, Emilia Montero. Chefs invitados, Aldo Yaranga, Wilson Rodríguez. Sommelier, Valentina Littmann. Centro Cultural El Tizón. Capacitación gratuita dictada por Ana Irie, Camila Cerezo y Constanza Cerezo.

23 de mayo: Almuerzo en Ammá. Chef local, Maná Muro. Chef invitada, Constanza Cerezo. Sommelier Camila Lapido. Merienda en La Viandita Dulce. Pastelera local, Soledad Alcoba. Pastelera invitada, Ana Irie. Sommelier Gabriela Lafuente. Cena en Viracocha. Chef local, Chefs invitados, Eugenia Krause, Christian Navarrete. Sommelier, Camila Cerezo.

24 de mayo: Cena en Dávila. Chef local, Bernardo Álvarez del Rivero. Chef invitado, Franco Ghione. Sommelier, Nicolás Fittipaldi.

Semana de la gastronomía jujeña

En paralelo, se llevará adelante la Semana de la Gastronomía Jujeña, una iniciativa que convocará a restaurantes de toda la provincia a ofrecer menús especiales con productos locales, ampliando el impacto del evento y acercando la propuesta a toda la comunidad.



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