Juicio por la muerte de Maradona: Giannina se quebró y reveló que en sus últimos días lo encontró ”perdido”

“Estaba muy mal, la verdad. Cada vez le costaba más caminar. Le costaba interactuar, conectarse. Cuando preguntaba a los médicos por su estado, me decían que era por las pastillas o porque tomaba alcohol. No me podían decir específicamente lo que estaba pasando. Me hablaban de ‘picos’, pero la salud empeoraba cada vez más”, relató la hija del Diez.

21 de Abril de 2026 13:39hs

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona entró en su tercer día con la declaración de Giannina Maradona como testigo. El tribunal rechazó ese martes el pedido de la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov y confirmó la participación de una de las hijas pese a las trabas impuestas por los acusados. Giannina tomó entonces la palabra para relatar un episodio ocurrido el 30 de octubre de 2020, pocos días antes del deceso del Diez el 25 de noviembre.

“Llegué a la casa de mi papá con mi mejor amigo y mi hijo. Afuera estaban los fans cantando y dando su apoyo. Estaba lleno de gente. Él estaba vestido con un conjunto deportivo, estaba con la mirada perdida”, relató. “Miraba el fuego de su fogonero. Le dije ‘feliz cumpleaños’. Mi papá se quedó mirando la remera de Benja (su nieto). Tenía una imagen de él con Caniggia, pero no se reconoció a sí mismo”, reveló. Particularmente, en su cumpleaños número 60 se lo vio en la cancha de Gimnasia caminando con dificultad y barbijo durante la pandemia.

“Había veces que le decía para cenar, llegaba y se había olvidado de que iba a cenar. Ya estaba empastillado y desconectado de la situación”, denunció sobre el trato médico. Días previos, “hablé por teléfono, me expresó una angustia grande. Me dijo que había pasado su cumpleaños solo. Le dije que no puede ser, que su cumpleaños era el 30. Me dijo que no, que había sido el día anterior”. “Estaba muy mal, la verdad. Cada vez le costaba más caminar. Le costaba interactuar, conectarse. Cuando preguntaba a los médicos por su estado, me decían que era por las pastillas o porque tomaba alcohol. No me podían decir específicamente lo que estaba pasando. Me hablaban de ‘picos’, pero la salud empeoraba cada vez más”.

“Cada vez que hablaba con mi papá y decía que iba a su casa, y su entorno se enteraba, le ponían más pastillas o le daban alcohol para generar una situación fea y que me quiera ir”. “Mi papá era la persona más rápida del planeta y estaba cada vez peor”, concluyó Giannina.