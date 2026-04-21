El gasto familiar en servicios públicos aumentó 49% en un año: la mitad se va en transporte público

El dato surge del informe 37 del Observatorio de tarifas y subsidios del IIEP (UBA-CONICET), enfocado en abril de 2026.

21 de Abril de 2026 09:48hs

El hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinó $212.694 en abril para pagar energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, siempre sin contar subsidios. Esta cifra marca un aumento del 49% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, bajó un 0,4% respecto de marzo.

El dato surge del informe 37 del Observatorio de tarifas y subsidios del IIEP (UBA-CONICET), enfocado en abril de 2026. La ligera caída mensual obedeció a una baja del 22,5% en el consumo de electricidad. Abril registra los niveles más bajos del año por razones estacionales.

Este descenso contrarrestó alzas en otros servicios. El gas natural creció un 16% por mayor demanda estacional y un cargo fijo más alto. El transporte subió un 6,1%. El informe subraya que la menor electricidad consumida equilibró los incrementos tarifarios generales.

La canasta de servicios ocupó el 12,2% del salario promedio registrado. El transporte acaparó el 50% del total. Los hogares cubren el 61% de los costos promedio, mientras el Estado nacional asume el 39% restante.